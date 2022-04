Det hører ikke til sjældenhederne, at den norske milliardær Petter Stordalen vækker opsigt.

Og denne gang er det en nabostrid ved hjemmet i Bygdøy uden for Oslo, der skaber opmærksomhed.

Ifølge Avisa Oslo har Petter Stordalen haft en konflikt med sin nabo gennem flere år. Baggrunden for striden har været, at Stordalen ønskede at bygge tag over en række parkeringspladser, han deler med et andet hus.

Men nu er der endnu en sag, som Stordalen og hans nabo er uenige om.

Blå bog: Petter Anker Stordalen Født i 1962 i Persgrunnen sydøst for Oslo (57 år gammel)

Har gået på tre videregående uddannelser, men ikke gennemført nogen af dem

Blev som 24-årig den hidtil yngste varehusbestyrer i Norge

Åbnede sit første hotel som 34-årig. I dag ejer han Nordic Choice Hotels & Resorts, som med over 205 hoteller er en af Nordens største hotelkæder

Ejer også rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group, der blandt andet omfatter Spies og Ving

En af Norges rigeste personer

Har tre børn fra et tidligere ægteskab

Naboen vil nemlig bygge et nyt hus på sin grund, og den proces forsøger Stordalen at stoppe ved at hyre advokater til at se på sagen.

Der er tale om et hus i to etager plus en kælder med et grundareal på 126,7 kvadratmeter. Derudover vil naboen bygge to parkeringspladser på grunden.

Dette skal være øst for Petter Stordalens hus, som du kan se på nedenstående video.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Petter A. Stordalen (@petterstordalen)

Avisen har fået aktindsigt i et tre sider langt brev fra advokat Linn Drejer-Dølvik i Ro sommerens advokatfirma, som bistår Stordalen i byggesagen.

I sit brev til kommunen forklarer advokaten, at kommunen ikke bør tillade husplanerne, fordi byggeplanerne er i strid med lokalplanen, der tillader en grundudnyttelse på 15 procent.

»Det er vores opfattelse, at foranstaltningen er i strid med den gældende udstykningsplan,« skriver advokaten ifølge Avisa Oslo.

Om Petter Stordalen vinder sagen, vil tiden vise. Plan- og Bygningsstyrelsen vil nu behandle ansøgningen og naboklagerne.