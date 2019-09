Ricky Martin skal være far igen. Det afslørede han lørdag fra scenen til publikums store begejstring.

Den puertoricanske popsanger og hans kæreste, kunstmaleren Jwan Yosef, blev i nytåret forældre til deres første fælles barn. I forvejen havde Ricky Martin et sæt tvillinger, som han fik med en rugemor i august 2008.

Og netop familien blev hyldet i den store afsløring, som faldt på scenen, da 'Livin' la Vida Loca'-sangeren skulle modtage en pris til Human Rights Campaign National Dinner i Washington.

»Min familie er her. Jwan, jeg kan ikke se dig (fra scenen, red.), men min mand Jwan, jeg elsker dig. Mine smukke tvillinger, Valentino og Matteo, de er her også, og jeg elsker jer af hele mit hjerte. I er min styrke, I inspirerer mig hver dag og motiverer mig til at gøre det, jeg gør. I er fantastiske børn,« sagde han ifølge E News og fortsatte:

»Jeg elsker dig, Lucia, min lille pige, som ikke er her. Hun blev hjemme hos bedstemor, men hun er også mit livs lys.«

Herefter trak han så den store kanin op ad hatten, da han til klapsalver og jubelråb kunne afsløre:

»Og i øvrigt, jeg bliver nødt til at offentliggøre, at vi er gravide. Vi venter os. Okay! Jeg elsker store familier.«

Ricky Martin var på scenen for at modtage en pris for at være en 'unik og passioneret' international stemme i LGBTQ-miljøet.

Vis dette opslag på Instagram Human rights, human rights and more human right. SIMPLE! @humanrightscampaign . :@paulmorigi Et opslag delt af Ricky (@ricky_martin) den 29. Sep, 2019 kl. 1.00 PDT

Allerede i januar 2018 - et år inden Lucia kom til verden - fortalte Ricky Martin, at han ønskede en kæmpe børneflok.

»Jeg vil have fire tvilingepar mere,« udbrød han glædesstrålende på den røde løber til Golden Globes.

»Jeg vil have en stor familie, men der sker en del lige for tiden med arbejde og bryllup. Der er meget i gang, men når vi har fået styr på det hele, så er vi klar til mange flere børn,« sagde han.

Ricky Martin og Jwan Yosef har dannet par siden august 2016. I november same år annoncerede de deres forlovelse, og i januar 2018 kunne de fortælle, at de var blevet gift.