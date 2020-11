Der røg som altid brutale stikpiller til højre og venstre, da Ricky Gervais i januar var vært for Golden Globes for femte gang.

Hans jokes inkluderede blandt andet Leonardo DiCaprios hang til yngre kvinder, konspirationsteorier om Jeffrey Epsteins selvmord samt generelle anekdoter om, at Hollywodstjernerne ikke altid har greb om virkeligheden.

Det var dog ikke alle, der fandt den 59-årige komikers vittigheder lige sjove.

Der blev blandt andet lavet et såkaldt meme med Tom Hanks, der sad chokeret tilbage med åben mund og polypper under Ricky Gervais indledende tale til prisuddelingen. Et meme, der i den grad gik viralt med lynets hast.

Tom Hanks' face during Ricky Gervais' Golden Globes monologue says everything pic.twitter.com/VVT47ATAWa — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 6, 2020

Ricky Gervais har indtil nu ikke kommenteret skuespillerens reaktion dengang, men nu tager han bladet fra munden for første gang. Det skriver Mirror.

Det gør han – ifølge det britiske medie – i podcasten 'Stuff of Legends', hvor han kalder Tom Hanks »for privilegeret til at forstå joken«.

»Tom Hanks-memet var stort. Folk tænkte, at han befandt sig på sin høje hest, mens de elskede Leonardo DiCaprio, fordi han kunne grine af sig selv,« siger Ricky Gervais i podcasten.

Her siger han også, at han »kunne have sagt langt værre ting, men ikke ville være modbydelig uden grund.«

»Jeg tror, at dem, der grinede af mine vittigheder, fik klapsalver, fordi folk kan se, at de kan 'tage det' og ikke tænker, at de er for gode til at blive gjort grin med,« siger han og fortsætter:

»Folk vil gerne lade dem (stjernerne, red.) være privilegerede, så længe de selv ved, at de er privilegerede, men ikke er mere værd end andre. Man folk kan ikke lide, når de føler sig for gode til at blive snakket til på den måde.«

Den kommentar, der virkelig fik Tom Hanks til at rynke brynene på chokeret vis, handlede om, at Hollwoodstjernerne siger ja til alle tilbud, så længe det gør dem rige.

»I siger, I er bevidste, men firmaerne, I arbejder for? Det er utroligt.. Apple, Amazon, Disney... Hvis Islamisk Stat lavede en streamingservice, ville I alle ringe til jeres agent med det samme,« lød det fra komikeren.

Tom Hanks har aldrig kommenteret sin reaktion til Golden Globes, og han har indtil videre heller ikke kommenteret Ricky Gervais nye udtalelser fra podcasten.