Den amerikanske talkshowvært Ricki Lake har i anledningen af det nye år anlagt sig en ny stil.

Hun har lagt et opsigtsvækkende billede op på sine sociale medie-konti 1. januar, hvor hun blandt andet bramfrit fortæller om sit mentale helbred og bryder et stort tabu.

'Frigjort.'

Sådan starter den 51-årige vært med at skrive i sit opslag.

Hun lægger vægt på, at hun hverken er syg eller lider af en midtvejskrise, men der er en vigtig anledning til stilskiftet.

Ricki Lake fortæller, at hun har kæmpet med sin lidelse i næsten 30 år.

Men nu er hun altså klar til at dele den med offentligheden.

'Jeg har kæmpet med hårtab i det meste at mit voksne liv,' skriver hun og uddyber:

'Det har været invaliderende, pinligt, smertefuldt, skræmmende, deprimerende og ensomt. Der er har været et par gange, hvor jeg har haft selvmordstanker på grund af det.'

Men værst af alt, så har hun indvilliget meget få i sit liv om det store tabu.

Til gengæld er hun sikker på, at hun med opslaget vil nå ud til adskillige mænd og kvinder, der kæmper med hårtab.

Ricki Lake mistænker sit hårtab skyldes flere ting heriblandt hendes vægt, der er fløjet op og ned, brugen af hormonel prævention, hendes graviditeter, gener, stress, hårfarve og extensions.

'Jeg har været hos mange læger, fået steroid-indsprøjtninger i hovedet og taget alverdens kosttilskud. Mit hår ville komme sig, og så ville jeg miste det igen. Det var til at blive vanvittig af.'

Senest har hun været på en 'ekstrem' slankekur, hvor hun har tabt 10 kg i løbet af seks uger. Det har også medført hårtab.

Derfor har hun nu taget det modige skridt at barbere størstedelen af, som du kan se på billederne.

Hun lægger vægt på, at hun fra tid til anden vil have længere hår i form af extensions eller paryk, men det kommer kun til at være for sjov. Det har det ikke været tidligere.