Man kan godt forøge sin familie, selvom man er kommet lidt op i alderen.

Det er skuespiller Richard Gere et levende bevis på. Han er nemlig 70 år gammel og har lige fået en dreng.

Han og konen, Alejandra Silva på 37 år har lige fået deres andet barn sammen, skriver det spanske magasin Hola! ifølge Daily Mail.

Parret har i forvejen en dreng sammen, som hedder Alexander.

Han kom til verden i februar 2019, så altså godt et år inden sin lillebror blev født.

Richard Gere og Alejandra Silva har dog ikke været ude og sige meget om nyhederne. De notorisk private, når det kommer til deres samliv.

Skuespilleren og Silva, som er uddannet indenfro marketing, mødte hinanden i 2014 og blev gift i april 2018.

Eftersigende opholder parret sig sammen med deres to drenge på en ranch udenfor New York.

Richard Gere afslørede, inden han skulle være far til deres første dreng, at han ikke var bekymret for at skulle være en ældre forælder.

Han havde bestemt sig for at være en meget nærværende far for sin dreng.

Alejandra Silva er spansk, men parret mødte hinanden i Italien, hvor hun styrede et hotel, skriver engelske The Sun. Selvom Silva er opvokset som katolik er hun buddhist nu, ligesom hendes mand er.

Parret afslørede desuden graviditeten med deres første dreng med et billede af Dalai Lama, som rør ved Silvas gravide mave. Både Gere og Silva har begge en søn fra tidligere forhold.