Rocklegenden Ric Ocasek og den tidligere model Paulina Porizkova havde været sammen i 28 år, inden de i maj sidste år valgte at gå fra hinanden.

15. september i år døde 75-årige Ocasek i sit hjem af hjerteproblemer efter en operation - det var Porizkova, der fandt ham.

»Jeg fandt ham sovende, da jeg kom over med hans søndagskaffe,« skrev hun efterfølgende i en udtalelse, som blev delt på det sociale medie Instagram.

De to personligheder mødte hinanden i 1984, da Ocasek skulle lave musikvideoen til nummeret 'Drive'. De har siden da fået to sønner sammen. Det skriver Page Six.

Selvom parret på papiret forblev gift til Ocaseks død, får den tidligere supermodel ikke lov at arve en krone af rockstjernens mange millioner.

'Hvis jeg skulle dø inden vores (formelle, red.) skilsmisse, så får Paulina ikke del i pengene, fordi hun forlod mig,' skriver Ocasek i sit testamente ifølge Page Six.

Hans borgerlige navn var Richard Theodore Otcasek, og hans samlede arv efter karrieren som forsanger i bandet 'The Cars' lyder på små 34 millioner danske kroner.

Det er ikke sikkert, om deres to sønner får del i arven, men Ocaseks advokat siger, det ikke er utænkeligt, at de får en del gennem en fond, men han ikke har et klart svar lige nu.