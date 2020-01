'Hurrraaaaahhhhh jeg er klar til at gi liv til skøre, skægge revydamer. SES VI I JÆGERSPRIS?'

Sådan lyder den jublende glade melding på revystjernen Anne Karin Brobergs Facebook-side, efter at hun har fået den bedst tænkelige julegave.

Til Billed Bladet fortæller hun, at hun kort før jul blev erklæret rask og kræftfri. Og dermed faldt en tung og smertefuld sten af hendes skuldre.

»Jeg glæder mig SÅ meget til at komme igang igen, og jeg går på arbejde med en helt anden energi og glæde,« siger hun til Billed Bladet.

Det var i april 2019, at den 59-årige revystjerne og dansktopsangerinde fik konstateret brystkræft. En barsk nyhed, som hun dengang valgte at dele på de sociale medier, hvor hendes følgere har været med hele vejen. Også når det var allerværst og kemobehandlingen sendte hende til tælling.

Men hele vejen gennem forløbet har hun bevaret troen på, at hun nok skulle klare de vanskelige skær.

'Jeg bliver rask igen' insisterede hun allerede i opslaget fra april.

Men at blive rask tog længere tid, end Anne Karin Broberg havde ventet. Og hun måtte derfor melde afbud til Esbjerg Revyen, som havde premiere i slutningen af august sidste år.

Ligeledes skulle hun også sidste sommer have været en del af det pikante og bramfri hold på Bakkens Hvile. Også det måtte hun melde fra til. Men dag for dag er det gået fremad.

'Vi bli'r så bange, når vi hører ordene KRÆFT OG KEMO, og jeg vil bare sige TAK for, at det kan lade sig gøre at komme ud på den anden side', skrev Anne Karin Broberg på Facebook i november.

Håret er forlængst kommet tilbage på hovedet. Musikken flyder igen i hendes årer. Og nu er hun altså også klar til at gå på scenen igen og give den gas og kan fra 1. februar nydes i Jægerspris Revyen.

'Føler mig klar, og har det bedre end i flere år' skriver den populære revystjerne, som i 2018 blev kåret som årets revykunstner, på Facebook.