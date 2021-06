Om blot to måneder går den første af tre længe ventede retssager mod den pædofili- og overgrebstiltalte R. Kelly i gang, men nu er der ugler i mosen.

To af den 54-årige sangers ledende advokater har nemlig sagt op.

Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt Chicago Tribune og TMZ, der har fået opsigelserne bekræftet fra advokaterne selv.

R. Kelly har været fængslet i to år.

R. Kelly ved en retssag i 2019. Foto: Antonio Perez

De i alt tre retssager mod ham skulle have fundet sted sidste år, men er alle som følge af coronapandemien blevet udskudt til at begynde til efteråret.

Den tidligere så populære sanger er tiltalt for flere end 20 kriminelle forhold, der inkluderer alt fra seksuelle overgreb på mindreårige og sexhandel til tvang og afpresning.

De to advokater, der er skredet kort før retssagernes start, er Steven Greenberg og Michael Leonard.

De har begge været ansat af R. Kelly i årevis, men trak sig mandag, fordi de angiveligt er blevet uenige med resten af sangerens hold af advokater.

»Vi har nægtet at føre sagen med advokater, der ikke har de nødvendige kvalifikationer og erfaringer, da det ikke er i klientens interesse,« siger de to advokater til TMZ.

Ifølge mediet er advokaterne utilfredse med, at to af deres advokatkollegaer, Thomas Farinella og Nicole Blank Becker, er blevet forfremmet af R. Kelly, hvilket betyder, at de kommer til at få mere ansvar under retssagen.

Noget, som de ikke evner, ifølge de to nu fratrådte – og lettere utilfredse – advokater, Steven Greenberg og Michael Leonard.

»Det er en skam, at nogle advokater ikke kan finde ud af at undertrykke deres eget ego for at kunne handle i deres klients interesse,« raser de.

R. Kelly i 2019 med den ene af de to nu fratrådte advokater, Steven Greenberg. Foto: Antonio Perez

R. Kelly har i mange år været berygtet for en sexkrænkende adfærd over for især unge og sågar mindreårige piger.

Allerede i 1994 burde alarmklokkerne have ringet, da han giftede sig med den dengang blot 15-årige sangerinde Aaliyah, som i 2001 døde i en flyulykke.

Alarmklokkerne burde også have ringet, da en sexvideo i begyndelsen af 00erne begyndte at florere, hvor sangeren angiveligt tisser en meget ung pige i munden.

R. Kelly kom dengang for retten, men da anklagemyndigheden ikke kunne bevise, at pigen i videoen var mindreårig, da videoen blev optaget, blev han fundet ikke-skyldig i anklagerne.

I løbet af de senere år er R. Kelly blevet beskyldt for alt fra at stå bag børneporno til at lede en sexkult, hvor han skal have holdt seks kvinder fanget og tvunget dem til at udføre seksuelle ydelser.

Flere kvinder er desuden stået frem og har fortalt, at de som mindreårige blev seksuelt misbrugt af sangeren.

Det var dog i sidste ende dokumentaren 'Surving R. Kelly', der satte rigtig gang i sagen.

Kort efter dokumentaren udkom i 2019, blev sangeren nemlig officielt tiltalt og sat bag tremmer, hvor han altså har siddet lige siden, alt imens der er strømmet flere og flere beskyldninger ind mod ham.

R. Kelly fotograferet under en retssag i 2008. Foto: FRANK POLICH

R. Kelly, der hele vejen igennem har nægtet sig skyldig, har endnu ikke kommenteret det faktum, at han nu kan se frem til at komme for retten uden to af sine ledende advokater.

Sangerens resterende advokater har heller ikke kommenteret sagen udover at have bekræftet, at Steven Greenberg og Michael Leonard har trukket sig.



Den første retssag mod R. Kelly finder sted i New York 9. august.