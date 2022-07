Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Retssagen, der torsdag skulle afgøres, mellem Ricky Martin og hans nevø, som anlagde incestanklager mod sangeren, blev en kort fornøjelse.

Ricky Martin kunne nemlig ånde lettet op, da nevøen, Dennis Yadiel Sanchez, valgte at droppe sagen. Det oplyser førstnævnte i et opslag på sin Instagram-profil.

Af opslaget fremgår det, at nevøen efter sigende selv har truffet beslutningen »uden påvirkning eller pres udefra«.

»Det var aldrig mere end en udfordret person, der fremsatte falske påstande med absolut intet til at underbygge dem,« lyder det desuden.

Ricky Martin. Foto: SARAH MEYSSONNIER Vis mere Ricky Martin. Foto: SARAH MEYSSONNIER

Ifølge TMZ var Ricky Martin med til retsmødet via en zoomforbindelse. Han henvendte sig dog ikke på noget tidspunkt til dommeren eller kom med udtalelser.

Det polititilhold, som Dennis Yadiel Sanchez for nylig fik oprettet, blev derved heller ikke forlænget.

Anklagerne, der var rettet mod Ricky Martin, kunne have fået fatale konsekvenser for ham, med op til 50 års fængsel, havde påstandene været sande.

Ifølge de anklager, Dennis Yadiel Sanchez nu har droppet, havde Ricky Martin udført både psykiske og fysiske angreb mod ham i løbet af en periode på syv måneder, hvor de to datede.

Han påstod, at Ricky Martin ikke accepterede deres brud, som fandt sted for to måneder siden, og at han mindst tre gange siden er blevet set i området omkring nevøens hjem.

Ricky Martin har hele vejen igennem afvist alle anklager.