Anne Heche døde af røgforgiftning, brandskader og fatale kvæstelser i brystregionen.

Det fastslår en retslæge ved sundhedsmyndighederne i Californien, som har undersøgt skuespillerens fatale ulykke nærmere.

Det skriver flere amerikanske medier. Blandt dem CNN.

Fredag 5. august bragede den 53-årige skuespiller direkte ind i et hus, da hun kom kørende i sin Mini Cooper i Los Angeles.

Anne Heche. Foto: GABRIEL BOUYS

Både huset og bilen brød i brand, og Anne Heche blev reddet ud af den smadrede bil.

I første omgang var meldingerne om stjernens tilstand positive, men snart stod det klart, at hun havde pådraget sig livstruende kvæstelser.

Redegørelsen fra the Los Angeles County Department of the Medical Examiner-Coroner konkluderer, at der var tale om en tragisk ulykke.

Hun fik en alvorlig hjerneskade som følge af iltmangel og blev få dage senere erklæret hjernedød.

Der er ikke meget tilbage af Anne Heches bil. Foto: Ritzau/Scanpix

Lægerne holdt hende i kunstigt koma en uges tid, inden de til sidst slukkede for respiratoren.

Selve dødsårsagen er ifølge retslægen altså røgforgiftning, brandskader og ikke mindst det traume, hun fik i brystregionen under ulykken.

Vidner fortalte efter ulykken, at Heches bil kørte meget hurtigt og slingrende, inden den forulykkede.

Der opstod mistanke om, at hun kunne være påvirket af alkohol eller stoffer. Politiet har siden bekræftet, at hun havde kokain i blodet på ulykkestidspunktet.

Efterforskningen af ulykkens omstændigheder er dog stoppet, efter det kom frem, at Anne Heche var erklæret hjernedød.

53-årige Anne Heche nåede at spille med i en lang række film og tv-serier. Hun var blandt andet med i filmene 'Donnie Brasco' og '6 dage, 7 nætter'. Her spiller hun over for henholdsvis Johnny Depp og Harrison Ford.