Fra 2010 og seks år frem holdt verdensstjernen Renée Zellweger sig væk fra offentlighedens søgelys.

Eller det vil sige, der var lige én enkelt tur på den røde løber, som skulle sætte gang i sladderpressen verden over.

Folk mente nemlig, at skuespillerinden måtte have fået lavet plastikkirurgi omkring øjnene, fordi hun ikke lignede sig selv.

Nu fortæller den 50-årige 'Bridget Jones'-stjerne, at hun var ked af det, der foregik i dagene tilbage i 2014, hvor hun havde været på den røde løber til 'Elle Women in Hollywood Awards'.

(ARKIV Her ses Renee Zellweger i februar måned 2019. . (Foto: DANNY MOLOSHOK/Ritzau Scanpix) Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere (ARKIV Her ses Renee Zellweger i februar måned 2019. . (Foto: DANNY MOLOSHOK/Ritzau Scanpix) Foto: DANNY MOLOSHOK

I et portræt med New York Magazine skriver journalisten, at hvad end der var tilfældet tilbage, da rygterne rasede om stjernens ansigt, så ligner hun igen 'sig selv.' Han fortæller Renée Zellweger, at han er tilbageholdende med at stille spørgsmål omkring plastikkirurgien, og det forstår stjernen godt.

»Fordi det giver dig lidt ondt i maven at spørge mig om det, ikke?« spørger skuespillerinden intervieweren.

Journalisten slår fast, at det er et svært emne.

»Ja, det er fordi, der bliver lagt en værdi-vurdering, som bliver placeret på os. Som om det på en eller anden måde er en afspejlning af din karakter - om du er en god person eller en svag person eller en autentisk person,« svarer hun.

Journalisten foreslår, at folk gik i panik over, at hun ikke lignede sig selv i 2014.

»At man insinuerer, at jeg havde brug for at ændre mig, fordi det ikke virkede, det jeg havde kørende. Det gør mig ked af det. Jeg ser ikke på skønhed på den måde, og jeg ser ikke på mig selv på den måde,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kan godt lide min 'anderledeshed'. Det gør, at jeg kan lave det, jeg gør. Jeg blev hyret i mine blå jeans og cowboystøvler og med mit rodede hår. Jeg startede med at arbejde på den måde. Jeg behøvede ikke at ændre mig for at arbejde. Så hvorfor prøvede jeg lige pludselig at passe ind i en form, som ikke hørte til mig?«

Renée Zellweger startede med at arbejde igen i 2016, efter seks år hvor hun tog sig tid til at bearbejde sin depression. Hun er nu aktuel i filmen 'Judy', hvor hun spiller Judy Garland.