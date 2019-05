Tidligere på året måtte Hugo Helmig bruge en nat i detentionen, efter han blev taget i en voldsom kokainrus på gaden i Aarhus.

Nu fortæller Renée Toft Simonsen om, hvad der skete før og efter episoden og forholdet til sin søns stofmisbrug.

»For et års tid siden blev han afhængig af kokain. Det har været hårdt. Han har selv ønsket behandling, men i marts havde han et tilbagefald,« siger hun i et interview med det norske medie VG.

Hugo Helmig har hurtigt fået en karriere, der går godt - især i Tyskland, hvor han er en stor stjerne. Men for Renée Toft Simonsen har tilbagefaldet været et mareridt, for der er ikke noget, hun kan gøre.

Vis dette opslag på Instagram Idag holder vi hjertet åbent hjemme hos os Et opslag delt af Renee Toft Simonsen (@reneetsimonsen) den 10. Mar, 2019 kl. 6.05 PDT

Den 20-årige popstjerne, der er søn af Thomas Helmig og Renée Toft Simonsen, bor sammen med sin kæreste, har hund og læser til lærer. Han tjener sine egne penge, så der er ikke andet familien kan gøre, end at fortælle ham, de er der for ham.

»Når jeg står i dette, kan jeg ikke forstå, at jeg nogensinde har beskæftiget mig med, hvorvidt han spiste økologisk grød eller ikke, da han var lille,« siger den tidligere model Renée Toft Simonsen.

Hugo Helmig fik tilbagefaldet, mens han turnerede og promoverede albummet Juvenile, og Renée Toft Simonsen prøvede derefter at stoppe alle hans planer.

Men det blev kun til en enkel aflysning og få dage senere stod Hugo Helmig på scenen igen og kørte videre med turen til sin mors store ærgrelse.

Vis dette opslag på Instagram Tusind tak for alt den kærlighed og forståelse jeg har modtaget de sidste par dage. Jeg er dybt taknemmelig, og glæder mig meget til at komme ud og spille i weekenden. Jeg er ked af mine fejl, men ser fremad, og nu skal det handle om musikken. Vejle - undskyld - vi ses en anden gang kh Hugo Et opslag delt af Hugo Helmig (@hugohelmig) den 10. Mar, 2019 kl. 11.56 PDT

»Jeg synes, han burde gå ind i en proces, hvor han får styr på det, han går og kæmper med. Og det vil han gerne. Men han vil også på turné. Han vil ud at spille,« siger den bekymrede mor og fortsætter:

»Nu har jeg arbejdet i halvandet år på dette album. Jeg har arbejdet meget frem mod denne turné, sagde han. Der var jeg nødt til at lytte på ham. Var det op til mig, havde jeg valgt noget andet for ham.«

Natten til lørdag 9. marts klokken 04:51 modtog Østjyllands Politi et alarmopkald fra Renée Toft Simonsen, som oplyste, at hendes søn løb rundt ude på gaden i psykotisk tilstand, hvorefter Hugo Helmig blev anholdt ved forældrenes adresse i Bülowsgade i Aarhus Midtby.

Kort tid efter det blev kendt, at Hugo Helmig havde fået et tilbagefald, gav han en undskyldning til sine fans på de sociale medier.