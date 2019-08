René Dif har tabt sig en masse kilo, og han afslørede torsdag aften ved Zulu Comedy Galla, hvad hans hemmelighed er.

»Jeg har en fantastisk kæreste, som har hjulpet, været der og støttet mig. For fanden, hun har lavet mad til mig i 110 dage på et tidspunkt 'nonstop' - tre gange om dagen.«

Aqua-kendissen og kæresten Linet Jo var mødt op på den røde løber sammen.

Den noget slankere kendis, som man kan se i videoen over artiklen, fortæller, at det har været en lang proces som mest af alt har handlet om en livsstilsændring.

Her ses det tydeligt, hvor mange kilo der er røget af René Dif. Foto: Jonas Olufsen & Karin Törnblom/TT/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses det tydeligt, hvor mange kilo der er røget af René Dif. Foto: Jonas Olufsen & Karin Törnblom/TT/Ritzau Scanpix

»Jeg er 85 procent af vejen,« siger han.

René Dif ville endnu ikke sige, hvor mange kilo, der er røget.

»Jeg afslører det snart. Men jeg ved det godt selvfølgelig,« siger han med et smil.

Det var tilbage i november sidste år, at han startede på sin sundere livsstil. Han siger dog, at der ikke har været skåret fuldstændig ind til benet.

Her ses Rene Dif ved koncert tidligere på året. Vis mere Her ses Rene Dif ved koncert tidligere på året.

Det har til gengæld været nødvendigt med hårdt arbejde for at nå dertil, hvor han er nu.

Foruden indsatsen med sin form, fortæller han også, at han arbejder hårdt sammen med bandet Aqua.

De står overfor fredag at skulle spille koncert i Danmark, derefter er det England og Asien.

Ifølge kendissen taler de hele tiden om at lave ny musik, men at det skal passe ind i programmet, som er pakket for gruppens medlemmer.