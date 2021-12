Statsminister Mette Frederiksen havde dårligt lukket ned for sit pressemøde, hvor hun meddelte, at natteliv og diskoteker lukkes fra fredag 10. december, før Remees natklub, Museo, sendte en sms ud.

»På grund af covid-19 og de nye restriktioner, holder vi en fest i morgen (torsdag). Det bliver sikkert den sidste i lang tid … Derfor vil vi virkelig opfordre dig til at svinge forbi til en sidste dans. Hvem ved, hvornår vi kan feste for alvor igen?«

Men sådan en fest er en rigtig dårlig idé, hvis man spørger Niels Strandberg Pedersen, tidligere direktør for Statens Serum Institut.

»Vi ved erfaringsmæssigt, at nattelivet er en betydelig smittekilde. Det at man står tæt sammen på diskoteker eller andre steder, det udgør en meget væsentlig smitterisiko, og mange af de mennesker, der kommer i nattelivet, har kun fået to vaccinationer, så det vil sige, at de formentlig er mere modtagelige for at blive smittet med omikron- og deltavarianten,« siger han til B.T.

Her er sms'en, Museo sendte ud efter pressemødet. Vis mere Her er sms'en, Museo sendte ud efter pressemødet.

Da det først er fredag, at nedlukningen af nattelivet træder i kraft, kan folk nå at feste en sidste gang torsdag.

»Det er klart, at det fuldstændig lige så risikofyldt at bevæge sig ud i nattelivet torsdag, som det er på fredag, hvor det ikke er tilladt. Loven er nu engang, som loven er, men selvfølgelig er det risikofyldt.«

Museos opfordring til at komme forbi til en sidste dans er ikke noget, der imponerer den tidligere direktør.

»Jeg tænker, at de ikke har forstået en skid af det hele. Men nogle gange tæller pengepungen mere end forstanden, og det gør den åbenbart i det her tilfælde.«

Også Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, mener det er en dårlig idé at invitere til fest.

»Det kan godt være, at man overholder lovens bogstaver ved at gå i byen i morgen aften, men det er ikke i lovens ånd,« siger han til B.T.

»Der er sendt et tydeligt signal om, at der her er en risiko, og risikoen er der allerede nu. Når der er givet en tidsfrist, så er det, som Søren Brostrøm sagde, fordi der skal være en proportionalitet. Man skal give de stakkelse værtshus- og natklubejere mulighed for at planlægge nedlukning på en ordentlig måde, og det er altså ikke ved at holde en stor afskedsfest.«

Han understreger, at han har fuld forståelse for de erhvervsdrivendes vanskelige forhold, men at det desværre er nødvendigt med de seneste restriktioner.

Derfor mener han også, at sådan en sms som den, Museo har sendt ud, tyder på, at de ikke har forstået budskabet og alvoren.

»Jeg vil nok sige, at hvis man skal lukke med værdighed, så er det ikke ved at holde en stor fest, der kan udvikle sig til en supersprederbegivenhed. Det er ved at lukke, fordi man erkender, at det her er et af de nødvendige forholdsregler for at stoppe epidemien.«

B.T. har været i kontakt med Puk Lykke, som er en del af Museos ejerkreds, som fortæller, at de ikke har nogen kommentarer.