Remee har masser af overskud til at more sig over vennens uheldige køretur på isen.

LEGO-arving Anders Kirk Johansen havde tirsdag en lettere uforglemmelig oplevelse, da han besluttede sig for at køre en tur på sin anlagte sø ved Rohden Gods.

Der gik nemlig ikke længe, før isen under hans Suzuki Jimny pludselig gav efter, så han måtte kravle ud ad vinduet, op på køleren og ind på land.

Knap så nådigt slap bilen. Så var gode råd dyre, men som man kan høre på de mange Instagram-stories, som Anders Kirk Johansen har delt fra oplevelsen, stod han ikke alene med problemet.

For i baggrunden kan en grinende Remee høres. Han var dog ikke med i bilen, da uheldet indtraf, fortæller han til B.T.

»Som jeg havde forstået det, var isen målt til at kunne have en tank kørende, så Anders (Kirk Johansen, red.) skulle bare lige teste den. Det gik ikke helt som planlagt …«

»Heldigvis har manden god humor. Årets vinterbadning,« skriver hitmageren i en besked med en grinende emoji.

Det komiske i hele situationen afspejler sig også på Instagram, hvor videoerne af den synkende Suzuki – som kan ses øverst i denne artikel – blandt andet bliver akkompagneret af Celine Dions 'My Heart Will Go On' fra filmen Titanic.

Luksuslineren har man for længst opgivet at hæve, men der skulle stadig være håb for Suzukien, som anslås at være 250.000 kroner værd.

Da mørket faldt på, begyndte der da også et sandt lysshow under isflagerne, fordi bilens lygter ikke lod sig slå ud af det kolde vand.

Tirsdag blev bilen forgæves forsøgt hevet op med en traktor, men onsdag fremgår det af Anders Kirk Johansens Instagram, at der bliver taget skrappere metoder i brug – nemlig en helikopter.

Anders Kirk Johansen deler videoerne af den seneste udvikling med en grinende emoji, og han tog også situationen med et smil, da B.T. snakkede med ham tirsdag aften.

»Jeg var glad for, at jeg ikke tog min Rolls-Royce, haha. Jeg synes da også, det er ærgerligt, men der er ikke så meget andet at gøre nu end at grine ad det,« sagde han.

Selvom det viste sig, at isen hverken kunne bære en tank eller en Suzuki Jimny, som vejer 1,3 tons, troede LEGO-arvingen, at han havde gjort hjemmearbejdet:

»Jeg fik en af mine medarbejdere til at save et hul i isen for at se, hvor tyk den var.«

Han havde hørt, at hvis den er 13 cm tyk, så kan den fint bære et køretøj, så han kørte et par omgange på isen. Faktisk havde han allerede dagen før spurgt sine Instagram-følgere, om han kunne køre på isen.

»70 procent svarede, at det kunne jeg godt, og da vi målte isen til at være 13,5 cm tyk, tænkte jeg, at så kunne vi godt. Og det kunne jeg så ikke …«