Den tidligere X Factor-dommer Remee nyder sit otium fra det populære underholdningsprogram.

Men hans forhenværende dommerkollega, Thomas Blachmann, har givet udtryk for, at han gerne vil have Remee tilbage i dommerfolden.

Blachmann fik endda Remee til at medproducere X Factor-vinder Kristian Kjærlunds vindersang 'Lost & Profound' - sikkert for at give ham blod på tanden igen.

Men hvis man spørger hovedpersonen selv, så er han meget tvivlsom over for et comeback.

»Jeg er blevet for gammel til at lave ting, der ikke bliver værdsat. Det er jeg simpelthen blevet for gammel til. Og så er der familien. Lige meget hvor godt det går med alt muligt andet, så er der altså nogle lavpraktiske ting, der skal fungere,« siger Remee til SE og HØR.

Den 44-årige hitmager mener, at det er en stor tidsrøver, og den tid han før brugte på underholdningsprogrammet, bruger han på andre spændende projekter.

Han har blandt andet medvirket i programmet Remme & Mathilde, der blev sendt på Kanal 5. Her fulgte man det celebre pars hverdag.

Derudover kan Remee afsløre, at han endnu ikke har været i dialog med produktionsselskabet bag programmet om at skulle spille en rolle. Så foreløbigt peger alt altså på, at næste sæson af X Factor bliver uden ham.