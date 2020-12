En lang række kendisser har været igennem 'Vild med dans'-møllen, men Remee er ikke en af dem.

Det var dog ikke langt fra at blive en realitet, dengang han var i et forhold med Michala Kjær, fortæller han i programmet 'Remee & Mathilde', der kan ses på Kanal 4 og på Dplay.

Faktisk overvejede han det så meget, at der var forhandlinger om hans deltagelse, men i sidste ende takkede han nej.

Han tror simpelthen ikke, at han kan finde ud af at danse:

»Jeg lavede for lang tid siden regler om, at jeg kun ville være med i noget, som jeg kunne finde ud af,« siger han.

Mens hans egen lyst svigter, så er hustru Mathilde Gøhler derimod frisk og klar til at tage udfordringen op:

»Jeg gad godt dynamikken i, at man lærte at danse hver for sig med en professionel danser, og så kunne vi stå hjemme i stuen bagefter og danse. Det kunne være en fed oplevelse,« siger hun.

Begejstringen stråler ud af hende i klippet, som du kan se ovenfor, mens Remees blik flakker modløst rundt i lokalet.

»Jeg tror ikke, at jeg er disciplineret nok til det,« svarer han, inden han uddyber:

»Jeg er for blufærdig og for ærekær. At skulle sidde og have karakterer og få skæld ud bagefter, det ville gå helt galt,« siger han og bryder ud i latter.