Musikproduceren Remee mener, at man både kan se og mærke på 'X Factor', at han ikke er dommer i programmet længere.

I 2018 sagde musikproduceren Remee farvel til ’X Factor’ efter at have været en del af dommertrioen i otte sæsoner.

I den nye sæson af ’Remee og Mathilde’ taler han ud om tiden efter sit exit i det populære program, som rykkede fra DR til den TV 2 uden ham, efter at han takkede nej til jobbet som dommer, da lønnen var afgørende for ham.’

Selvom det var hans eget valg at forlade ’X Factor’, så fortæller Remee i tredje afsnit af anden sæson af ’Remee og Mathilde’, at det var en temmelig ambivalent følelse for ham at sidde på den anden side af skærmen og se det populære musikshow fredag aften, da det løb af stablen på TV 2.

»Jeg var nervøs for, hvordan jeg kom til at reagere. Ville jeg blive sådan en bitter idiot, der bare sidder i hjørnet derhjemme og spiser popcorn og hader på de andre og synes, at nu er det det bedste nogensinde?«

I forbindelse med sin afsked med ’X Factor’ sidste år lagde han nedenstående opslag på sin Instagramprofil for at mindes alle de gode oplevelser, som programmet har ført med sig for hans vedkommende. Artiklen fortsætter under billedet.

Vis dette opslag på Instagram En epoke og stor del af mit liv er slut.. Jeg har taget 11 deltagere til finalen på 8 sæsoner og 4 af dem helt i mål.. Har grint, grædt, kæmpet og lært mere end jeg nogensinde havde forestillet mig man kunne af et TV show - er så taknemmelig for alle de dygtige mennesker jeg har arbejdet med og lært at kende. Muligheden for at arbejde med de bedste af de bedste i sit felt er en sand gave onwards & upwards #nomoreauditions Et opslag delt af Remee S. Jackman (@remeejackman) den 12. Apr, 2018 kl. 3.06 PDT

Remee er den mest vindende danske ’X Factor’-dommer gennem tiden. Allerede i programmets første sæson i 2008 blev det til en sejr med den dengang 15-årige Martin Hedegaard, og fra 2015-2017 sejrede han tre år i træk med den dengang 17-årige Emilie Esther, de to søstre i Embrace og 26-årige Morten Nørgaard.

Der er derfor ingen tvivl om, at Remee i den grad har sat sit præg på ’X Factor’, og når han nu ikke længere er en del af programmet, mener han, at det tydeligt kan mærkes.

»Jeg ved sgu godt, hvad jeg leverede til det der, og det kan jeg også se og mærke, at det er der ikke, når jeg ikke er der – ikke på nogen hånlig måde, for der er også kommet andre ting til,« siger han.

For nyligt offentliggjorde TV 2 det nye dommerpanel for den kommende sæson, og her kunne tv-stationen meddele, at seerne kan glæde sig til et gensyn med samme dommere og vært som sidste gang. Dermed vender Remee ikke tilbage programmet lige foreløbigt.

Du kan se de første tre afsnit af den nye sæson af ‘Remee og Mathilde’ allerede nu på DPlay.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk