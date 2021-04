Kan du huske, hvem der vandt X Factor sidste år?

Selvom talentshowet, der i år kører på 14. sæson, stadig ses af over en million danskere hver fredag, så er årets vinder statistisk set i stor fare for hurtigt igen at ryge ud i glemslen.

Den allerførste vinder, Martin Hedegaard, er fortsat aktiv under kunstnernavnet Saveus, men derudover er der kommercielt set langt imellem snapsene – og det er der flere gode grunde til.

For det første vil alt efter en X Factor-sejr føles som en nedtur, forklarer Remee, der som dommer har ført fire deltagere til sejr, senest Morten Nørgaard i 2017.

»X Factor er sin egen parallelle virkelighed, hvor deltagerne når et niveau, som ikke findes i virkeligheden. De synger verdens bedste sang, med en kæmpe produktion omkring sig og en million seere hver uge. Det er der ingen artister i virkeligheden, der har. Derfor vil alt føles som et antiklimaks efter showet, og det tager pusten fra de fleste.«

Remee peger på navne som Martin, Basim, Laura og Citybois som nogen, der har klaret sig godt, og mener, de har det til fælles, at de har en ukuelig vilje, tro på sig selv og evne til at tilpasse sig ude i den virkelige verden.

»For dem har det været et genialt springbræt, for andre er oplevelsen af X Factor nok.«

X Factor-vindere dømmes hårdere

Thomas Blachman, der ligesom Remee har ført fire X Factor-deltagere til sejr, senest sidste år, mener, at det ikke er meget anderledes end pladeselskaber, der finder talenter, og så er der en vis procentdel, der bliver til stjerner.

»Der har været 14 show, og der kom Citybois og Martin ud af det. Det er selvfølgelig en lav procentdel, men jeg tror ikke nødvendigvis pladeselskaber, der går ud og finder ungt talent, har større succes. Jeg tror, det er meget almindeligt.«

Thomas Blachman tilføjer, at han tror, at Danmark som samfund måske også bedre kan lide håndværkertanken. At man skal arbejde sig op fra bunden og ikke bare blive kendt fra tv.

TV2-chef: 'X Factor' er ingen genvej til stjernerne »X Factor er et underholdningsprogram og på ingen måde en sikker vej til stjernerne,« lyder det fra TV 2's underholdningsredaktør, Dorte Borregaard. »Livet som musiker er benhårdt arbejde, og selvom X Factor kan være et springbræt og et kæmpe udstillingsvindue for talent, så er der stadig lang vej til en karriere inden for musik, når rulleteksterne kører over skærmen efter finalen. Nogle deltagere kan være nået frem til, at et liv i rampelyset slet ikke er noget for dem på den lange bane, men de, der stadig drømmer om en karriere inden for musik, skal jo på lige fod med resten af musikbranchen ud og agere på markedsvilkår, tilføjer hun. Hvad gør I på TV 2 for at hjælpe vinderne videre efter finalen? »Det er vigtigt for os at passe på deltagerne i X Factor, både mens programmerne kører, men også i tiden efter. Deltagerne får blandt andet tilbudt en booker og manager, ligesom en del af præmien er et hjemmestudie, så vinderen efter finalen har mulighed for at arbejde videre, også mere langsigtet, med den udvikling, X Factor har bidraget til, og de redskaber, de har fået gennem forløbet. Vinderen får en pladekontrakt med Universial Music Group og en skræddersyet workshop i London, der forhåbentlig kan være med til at få sparket gang i deres videre arbejde med musikken. Hvornår de udgiver deres første musik, er op til pladeselskabet og vinderne selv. De skal være klar, og de skal have de rigtige sange.«

Den betragtning er Oh Land, der ligesom Thomas Blachman er dommer i den aktuelle sæson, enig i.

»Folk kan godt dømme X Factor-deltagere hårdere, fordi de ikke har gjort det på »den rigtige måde«. Og det er nok både forbrugerne og nogle i musikbranchen, der har det sådan. Der kan være bookere, som er mere skeptiske, for om tv-deltagere er arbejdsomme nok, og vil de det her? Men der kan jeg sige, at man kommer sgu ikke let gennem X Factor. De kommer til at arbejde sindssygt hårdt, og de bliver altid forundrede over, hvor meget arbejde der egentlig skal til.«

Større chance for succes på TikTok

Carsten 'Soulshock' Schack, der i 2010 afløste Thomas Blachman som dommer i en enkelt sæson, arbejder til daglig som producer i Los Angeles, og han erklærer til slut tv-talentshow som koncept for færdig, når det drejer sig om at skabe nye store stjerner.

»Det er lidt deres egen skyld,« fortæller han.

»Ja, det er sjovt at se Erik og Lone, som ikke har en tone i livet dumme sig i en musikkonkurrence, men det har bidt sig selv bagi, da ingen seriøse musikselskaber længere har interesse for kunstnere, der har været i det cirkus.«

Bliver vinderne spillet nok i radioen? B.T. har spurgt redaktionschef på DR Ung Kasper Tøstesen, der har ansvaret for musikken på P3, P4, P5 og P6 om deres forhold til X Factor-vindernes musik - og om det har ændret sig, siden TV 2 i 2019 overtog programmet. Her lyder svaret: »En X Factor-vinder kan komme i mange afskygninger og passe til forskellige kanaler. Uanset hvilken musikprofil vinderen har, indgår de på lige fod med resten af musiklandskabet om at blive spillet i radioen. Om X Factor vises på DR eller TV 2, har ikke nogen betydning for, om en X Factor-vinder spilles på kanalerne. B.T. ville også gerne have talt med en repræsentant for Bauer Media, der driver de kommercielle radiostationer Nova, The Voice, Radio 100 mfl., men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Soulshock mener, at hvis man stiler efter en seriøs musikkarriere, skal man slet ikke melde sig til X Factor. Det gør kun tingene sværere bagefter.

»Sociale medier som blandt andet TikTok har taget over. Så man har bedre chancer ved at skabe en dans der. Ellers tag din karriere seriøst, bliv i studiet og skriv nogle gode sange,« fortæller han.

Og hvad siger de tidligere vindere så?

Deltog ikke for at blive kendt

Chresten Flack Damborg, der vandt X Factor i 2013, er stadig aktiv og udgav sidste år albummet 'Vindfang'. Han påpeger, at der skal mere til end en god stemme for at kunne leve af musik, men tilføjer:

»Jeg tror, de fleste vindere er kommet længere, end hvis de ikke var stillet op. Jeg fortryder i hvert fald ikke ét sekund.«

Kathrine Ørnfelt, der i 2018 vandt X Factor som en del af Thomas Blachmans sammensatte trio Place On Earth, er i dag slet ikke længere i musikbranchen, hvilket hun har det fint med.

»Personligt havde jeg efter min sejr ingen intention om at skulle blive hverken kendt eller følge op på sejren,« fortæller hun.

Place on Earth, da de vandt i 2018. Kathrine Ørnfelt, Andreas Falch Kruse og Mille Hassenkam. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Place on Earth, da de vandt i 2018. Kathrine Ørnfelt, Andreas Falch Kruse og Mille Hassenkam. Foto: Liselotte Sabroe

Ingen kommentar fra DR: Henviser til TV 2 B.T. ville gerne have talt med DR's underholdningsredaktør, Jan Lagermand Lundme, der stod i spidsen for X Factor, da det fra 2008-2018 blev sendt på DR. Han afviser og henviser til TV 2 med ordene, 'er sikker på, at du får det bedste svar fra TV 2'. B.T. ville også gerne have talt med pladeselskabet Sony Music, der i de første mange sæsoner 'overtog' vinderne fra DR, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Universal Music, der skal arbejde med årets vinder, afviser også at udtale sig og henviser til TV 2.

»Jeg ønskede at vende tilbage til min almindelige hverdag efter at have haft en super lærerig og spændende oplevelse. Min intention med at deltage i X Factor var lige netop oplevelsen – ikke en musikkarriere, som mange fejlagtigt antager.«

Katrine Ørnfelt fortæller, at hun ofte er blevet mødt med ordene: 'du blev aldrig til noget efter X Factor', hvilket hun er uenig i.

»Jeg kom ind på mit drømmestudie og læser i øjeblikket psykologi. Jeg er måske blevet glemt, men det er fint, for opmærksomheden var ikke min kop te. Jeg er mere end tilfreds med min hverdag som glemt X Factor-vinder.«

Og for at svare på artiklens indledende spørgsmål: Sidste år blev X Factor vundet af 20-årige Alma Agger.