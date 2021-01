Remee er kendt som en smilende fyr med godt gang i livet og forretningerne.

Han fortæller dog i Christian Fuhlendorffs podcast 'Hva så!?', at der også er dele af hans arbejdsliv, som kan blive tungt. At han også oplever, at man 'kan blive lullet ind i mønstre, som ikke er sunde for en'.

Det var tilfældet med natklubben Arch, som Remee åbnede i 2016, lyder det i podcasten ifølge Se og Hør.

»Jeg havde ikke styr nok på forretningen, jeg havde ikke føling med det. Det var et young man’s game, og jeg skulle bare frigøres af den energi,« lyder det fra produceren, som uddyber:

Klokken fire ligner alle lort, stedet ligner lort, der er skænderier, og folk har knaldet udenom

»Til sidst stod jeg i hjørnet med en vodka-Redbull, som jeg var nødt til at kværne for at kunne holde ud at være der. Klokken fire ligner alle lort, stedet ligner lort, der er skænderier, og folk har knaldet udenom.«

Remee fortæller videre, at ideen om natklubben blev en virkelighedsflugt. En illusion, som ikke havde noget at gøre med hans egen virkelighed.

Derfor valgte han at sælge sin klub i 2020. Inden coronaen satte en stopper for alle fester.

Til gengæld åbnede han et sted med, hvad man må forvente, mindre bas, men mere hygge.

Han står nemlig bag en ny bar, hvor tempo og rammer er et andet, end det var på Arch.

Den ligger over for Magasin i Lille Kongensgade i indre København og hedder Móshù. Remee forklarede tidligere på året i en SMS, hvad navn og koncept står for:

»Móshù betyder blandt andet magi på kinesisk og andre gode ting på andre sprog. Det bliver et lille cocktaileventyr, hvor hver drink er et værk i sig selv, og man kan hygge sig og kredse om sin brandert.«