Nu bryder Remee tavsheden og taler ud om den krise, der har ramt hans og Mathilde Gøhlers forhold.

Det sker inden premieren på den nye sæson af Discovery+-serien 'Remee og Mathilde', hvor parret ærligt fortæller, at kærligheden har været under pres – specielt under coronakrisen.

Nu er de begyndt i terapi for at redde forholdet.

»Det er dybt grænseoverskridende overhovedet at skulle adressere det. Men den endelige konklusion var, at det var noget, der fyldte så meget på et tidspunkt, at det ville være umuligt ikke at adressere det,« siger Remee i et ærligt interview med B.T.

Til at begynde med var han dog meget nervøs for at tale om problemerne. Indtil det gik op for ham, at de fleste mennesker har prøvet præcis det samme.

»Jeg tror egentlig, at 80 procent af alle par på en eller anden måde – enten når de har været i et forhold i syv år eller går igennem corona – kommer til en eller anden radikal konklusion. Om det er i den ene eller den anden retning, så stiller det os allesammen over for nogle basale spørgsmål: 'Hvad er du glad for, hvad betyder noget for dig? Hvad savner du? Hvad skal du med livet? Bruger du dit liv på det rigtige?'« siger han og forklarer, at livet ikke bliver lettere, selvom man er et kendt ansigt med sit eget tv-program.

Remee. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Remee. Foto: Tobias Kobborg

»Jeg tror, alle har været igennem nogle store, eksistentielle spørgsmål, nye åbenbaringer og sammenbrud. Det ville jo også være mærkeligt, hvis vi som almindelige mennesker ikke også havde sådan nogle tanker,« siger Remee og understreger, at parret er kommet helskindet gennem krisen.

»Vi skal på ferie i morgen. Solen skinner. Der er lys for enden af tunnelen,« siger den 46-årige popsnedker.

Men sandheden er, at nedlukningen under coronapandemien har gjort Remee opmærksom på, at han måske nogle gange har så travlt, at han ikke opdager sine problemer. Uroen i hverdagen gør, at problemerne forsvinder, men coronaen blottede alle følelserne. Det var svært for ham at håndtere.

»Du har kun det larm, der kommer indefra. Nogle gange er det godt, at det bimler og bamler, for så når du aldrig at tage stilling til det. Men når det hele går i stå, så har du kun det bulder, der er inde i dig. Det skal du deale med så,« forklarer han og tilføjer:

»Vi er klart meget forskellige, Mathilde og mig. Hun er klart meget mere stille og rolig og trækker vejret, hvor jeg er lidt mere impulsivt anlagt.«

Remee med kæresten Mathilde Gøhler. Foto: Nils Meilvang Vis mere Remee med kæresten Mathilde Gøhler. Foto: Nils Meilvang

Det var svært at tage beslutningen om at dele alting på tv. Men Remee kom frem til, at han ligeså godt kunne være ærlig. For som han siger, så lever vi i en tid, hvor folk alligevel deler alting på Instagram.

»Vi er jo ikke typerne, der har lyst til at dele alting ud, men der er selvfølgelig en relevans i, at man også ærligt fortæller, hvad man går igennem, mens man kæmper med de andre ting. Der skulle gerne være noget, man kan spejle sig i. Noget, der kan være inspirerende. Man er ikke alene om det. Alle har haft sine udfordringer, og det har vi sgu også haft. Det er ikke en dans på roser hele tiden,« siger han.

Han ser også programmet som en unik mulighed for kunne vise sit liv, som det er. Remee mener nemlig selv, at han gennem sine mange år i mediernes søgelys har været udsat for usande historier overalt.

»Det meste af mit liv har folk opfundet 90 procent af virkeligheden i deres eget hoved. Derfor er det rart at have noget, hvor man kan fortælle det, sådan som det er, og hvad det er, der foregår. Og hvad sammenhængen er mellem de forskellige ting. Og hvorfor man gør det,« siger han.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mathilde Gøhler (@mathildegoehler)

Der er nemlig masser af rygter – overalt. Remee har hørt de mest vanvittige historier om sit eget liv. De fleste af dem er dog usande, understreger han.

»Folk opfinder alt, hvad de tror, du laver. Det hører jeg hele tiden. Konstante rygter om de mest vanvittige ting. Som Mark Twain sagde: 'Rygterne om min død er stærkt overdrevne'. Det er gradvist mere sindssyge ting, som folk finder på,« siger han og sætter selv ord på rygterne:

»Er du sindssyg, mand. Hvad jeg ikke hører af ting. At jeg har gjort min bedste vens kone gravid. Hvis jeg bare havde været en tiendedel så sjov, som folk tror, jeg er, og havde lavet så meget lort, som folk tror, jeg gør ... Jeg ville ønske, jeg havde det i mig, men jeg er simpelthen for kedelig. For gammel. Jeg kan ikke måle mig med historierne. Hold kæft, hvor har folk travlt. På den måde kan jeg godt være glad for, at vores show er der. Så kan man se, hvad der foregår,« siger Remee og tilføjer:

»Sandheden er, at vi har været en masse igennem. Men surprise! Vi har været sammen i syv år. Vi har børn. Vi går ting igennem, og ja, vi er gået igennem udfordringer, som alle andre mennesker gør. Men det er ikke noget med, at vi er gået bananas.«

Sæson Fire af Discovery+-serien 'Remee & Mathilde' har premiere tirsdag.