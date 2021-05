Remee og Mathilde Gøhler skal være forældre endnu en gang.

Det skriver Remee på sin Instagram-profil.

»Sommetider kommer de største velsignelser, når du mindst venter det. Vi er glade for at kunne byde velkommen til den nyeste udvidelse af vores familie,« skriver musikproduceren på sin Instagram-profil sammen med et billede af den lille familie, hvor Remee holder sin hånd på Mathilde Gøhlers mave.

Mathilde Gøhler deler også den glædelige nyhed på sin Instagram-profil.

Her skriver hun:

»Noget som vi har drømt om i flere år. Endnu en lille engel er på vej.«

Parret har allerede datteren Kenya på fem år.

Remee har også datteren Emma på 22 år fra et tidligere forhold.