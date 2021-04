Nogen af Danmarks dyreste boliger befinder sig på Strandvejen i Nordsjælland, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er fryd og gammen at have adresse her.

Det fandt den 28-årige model Mathilde Gøhler og Remee ud af på den hårde måde.

I mere end fire år boede parret i en villa på den mondæne vej med datteren, Kenya, men det var ikke vemodigt at tage afsked, da de tidligere på året pakkede flyttekasserne.

For huset, der ofte er blevet vist frem i parrets realityserie, 'Remee og Mathilde', tiltrak sig nemlig en hel del uønsket opmærksomhed.

Det åbner Mathilde Gøhler nu op om i en spørgerunde på sin Instagram, hvor hun, ifølge Her&Nu, har fortalt, at hun følte sig overvåget i huset.

»Konklusionen var, at jeg ikke kunne lide at bo et sted, hvor alle vidste, at vi boede. Jeg følte mig utryg. Folk råbte til os, når de kørte forbi, og nogen gik ind i haven. Der blev stjålet fra vores biler, og nogen brød ind i huset gennem et vindue og stjal alle mine smykker,« afslører Mathilde Gøhler i spørgerunden.

Parret lejede kun huset, fordi de ville se, hvordan området var, før de eventuelt besluttede sig for at købe.

Men i stedet for at blive i Nordsjælland er de i februar i år rykket ind i en lejlighed centralt i København ved Kongens Have. En beslutning, der passer Mathilde Gøhler ganske godt.

»Her har vi sikkerhed, og det føles meget trygt.«

Selvom de er gået fra villa til lejlighed, er der stadig god plads, for Her&Nu har tidligere beskrevet, hvordan herskabslejligheden på fjerde sal har seks værelser fordelt på 184 kvadratmeter samt udsigt til Rosenborg Slot.

Med adresse i København kommer Remee også tættere på sit nyeste projekt – at få gjort Lille Kongensgade i Indre By bilfri.

Det projekt kan du læse mere om her.

Der er også på denne gade, at den 46-årige producers egen bar, Móshù, ligger side om side med en lang række andre barer og restauranter.