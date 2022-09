Lyt til artiklen

Det var en drøm, der gik i opfyldelse for Remee Jackman, da han fik tilbuddet om at blive en del af ejerkredsen i LKG Night.

Da han i starten af 2020 solgte natklubben Arch, havde han ellers gjort sig klar til at lægge tilværelsen som natklubejer bag sig – men sådan gik det ikke, for særligt én ting fristede ham ved tilbuddet. Det skriver Finans.

»Jeg har altid syntes, at Lille Kongensgade 16 er ikonisk. Det kan ikke matches noget andet sted. Lokalerne er helt særlige, og der er højt til loftet, så jeg har altid sagt, at hvis jeg skulle drive natklub igen, skulle det være på den adresse,« fortæller Remee Jackman til mediet.

Og søreme om det ikke lykkedes for ham – i stor stil endda. Natklubben Museo, som åbnede i september 2021, har nemlig kastet et ganske fornuftigt overskud af sig.

Ifølge Finans tjente selskabet nemlig omtrent 3,5 millioner kroner efter skat i regnskabsåret.

Det på trods af, at LKG Night i årevis har drevet natklubber på den 'ikoniske lokation' på Lille Kongensgade, herunder At Dolores og Sunday, som har knebet med at kaste penge af sig.

Spørger man Remee Jackman, handler det om, at det – i kølvandet på coronapandemiens nedlukninger og restriktioner – var et »perfekt tidspunkt« at starte en eksklusiv klub som Museo, der blandt andet udmærker sig ved at have ekstraordinære lyd- og lysforhold.

Remee Jackman ejer gennem selskabet The Epiphany ApS 15-20 procent af LKG Night.