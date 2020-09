En æra er forbi. Remee har solgt natklubben ARCH, og nu tager han sin afsked.

Efter stribevis af morgenfester, koncerter og kunstarrangementer på Nørregade 41 valgte Remee i starten af 2020 at sælge ARCH og søge mod nye eventyrer. Beslutningen om salget af ARCH var ikke nem for hitproduceren, da natklubben var hans hjertebarn.

»Jeg har investeret mange timer på den adresse, og utroligt mange af mine drømme og bekendtskaber er blevet skabt på grund af det sted,« fortæller Remee i det nyeste afsnit af ‘Remee og Mathilde’ på Dplay.

Som et led i sin afsked skulle Remee også sige farvel til holdet på ARCH, og det påvirkede ham dybt.

»Jeg bliver så påvirket, fordi at afskeden med ARCH har med mange ting at gøre. ARCH er et symbol på forløste drømme og uforløste drømme – skabte venskaber og tabte venskaber – og så meget andet,« fortæller Remee.

Remee har dog ikke solgt ARCH til hr. hvem-som-helst. Han har solgt ARCH til 44-årige Cy Ellis Waits, som frem til 2011 dannede par med hotelarvingen Paris Hilton. Hvad Cy Ellis Waits finder på med ARCH, må tiden vise.

Bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.