Remee Jackman havde store planer, da han sidste år flyttede ind i sin gigantiske palævilla i Vedbæk.

Den skulle primært fungere som et kompromis mellem hans og hustruen, Mathilde Gøhlers, divergerende boligdrømme. Men den skulle også omdannes til boutique hotel, fungere som musikstudie og lægge hus til sangskriverkurser.

Generelt skulle huset være et kreativt hurlumhejhus med kommercielle muligheder for den 47-årige musikproducer og natklubejer.

Men sådan skulle det tilsyneladende ikke gå.

I hvert fald er det 901 kvadratmeter store luksuspalæ, der bærer navnet Rosenlund, nu sat til salg.

Hvor mange millioner kroner, man som fremtidig ejer skal have op ad lommen, fremgår ikke af salgsopstillingen, hvor 'prisen fås på forespørgsel'.

Ej heller er der særlig mange billeder af pragtvillaen at snage i. Her får man kun lov at se facaden samt den fri udsigt til Øresund fra et af de 16 værelser.

Til gengæld har seere af Kanal 4-programmet 'Remee & Mathilde' set indersiden af huset ved masser af lejligheder. Huset har nemlig været det helt store omdrejningspunkt i seneste sæson af parrets reportageserie, hvor musikeren og modellen kom frem til, at de måtte have hver deres bolig.

Remee Jackmann. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Remee Jackmann. Foto: Tobias Kobborg

Parret, der sammen har børnene Kenya og Lelou, havde indtil da boet i et hus i Nordjælland. Men her følte 29-årige Mathilde Gøhler sig utryg, og hun ønskede derfor at flytte i lejlighed, hvor forbipasserende ikke på samme måde kunne glo ind, og hun igen kunne mærke byens puls.

Kompromiset blev, at hun fik en lejlighed i indre København med kig over Kongens Have. Til gengæld fik Remee Jackman Rosenlund-palæet i Vedbæk, som familien blandt andet kunne bruge som sommerhus.

Når det ikke var i brug, ville de profitere på det.

»Vi skal lave et boutique hotel, som vi så kan leje noget af tiden, så vi kan bruge det som sommerhus, og så kan det blive lejet ud som high end airbnb,« fortalte han i 'Remee & Matilde'.

»Der bliver recording-muligheder, der bliver muligheder for at lave writing camps, der bliver studie, der bliver fun and games, ping pong alt muligt sjovt, som ikke kan være i en lejlighed inde i byen.«

Selvom det tilsyneladende ikke bliver Remee Jackman, der får lov at udleve drømmene, er der ikke noget i vejen for, at en fremtidig køber gør det.

I hvert fald er palæet fra 1918 uden bopælspligt, og i salsopstillingen lægges der derfor op til, at man kan bruge til både firmadomicil, privat bolig eller en blanding af begge.

Ikke mindst fordi, der på den 6718 kvadratmeter store grund også er en parkeringskælder med plads til 14-16 biler. Herfra er der direkte adgang til palæets underetage med mødefaciliteter.

Herudover byder baghaven på en stor swimmingpool. Er man ikke til klorvand, får man også en badebro med i købet, så man i stedet kan tage sig en dukkert i Østersøen.

B.T. ville gerne spørge Remee Jackman, hvad salget kommer til at betyde for hans store drømme, men han er ikke vendt tilbage.