Popmageren Remee fik en barsk start på livet, men har siden skabt en perlerække af succeser for sig selv.

Den har gjort ham til international sangskriver, 'X Factor'-dommer og natklubejer – foruden millionær. Men pengene er ikke det vigtigste – han vil have mere ud af livet:

»Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide at tjene penge eller ikke kan finde ud af det – jeg har bare ikke fået det kick ud af at sidde og tælle dem, som andre har,« siger han.

Selv om han egentlig ser sig selv mere som en kreativ kunstnertype end som en forretningsmand, så er det efterhånden det, han er.

»Når først du er inde, så er du inde, så er du bare velkommen. Folk bliver meget hurtigt familie for mig,« siger Remee, der godt kan lide at stole på folk. Han mener også, at det er derfor, at han ikke opdagede, at en tidligere ansat snød ham.

»Ja, det har jeg været i mange år, men jeg har aldrig syntes, at den forretningsmæssige del var spændende,« siger han.

Det er derfor, han på første sal i en gammel bygning mellem Strøget og Magasin i indre København har indrettet et 700 kvadratmeter stort kreativt domicil, der huser alle hans forretninger.

Han viser B.T. gennem de mange rum med designermøbler og en masse yngre, smarte ansatte. En stor hvid sofa og et hvidt flygel præger indretningen, og på væggene er der kunst fra skuespilleren Pilou Asbæks forældres kunstgalleri.

»Det vigtigste af alt er at skabe et sted, hvor du ikke føler, at du spilder din tid. At du lever et godt sted, mens du skaber dine forretninger. Det eneste, jeg tænker på, er, hvordan man får mere mening ud af livet,« siger han og tilføjer, at han selvfølgelig anerkender, at man skal bruge nogle penge for at få det andet til at lykkes.

Jeg har altid haft et enormt behov for at sætte et eller andet i gang og skabe et andet univers og skabe min egen virkelighed Remee Jackman

I ét af lokalerne sidder et hold og arbejder for platformen Social Works, som både Remee og hans ekskæreste Mathilde Gøhler er partnere i. Social Works laver reklamer for influencere og har ifølge sin hjemmeside både luksusmærkerne Dior, Garnier og Audi som kunder.

I et andet rum arbejdes der med rettighederne til alle Remees sange. At skrive sange har gennem snart 30 år været den 48-årige multikunstners spidskompetence:

»Jeg kan gå ind og lave en sang nu og være færdig om en time,« siger han og peger hen mod sit lydstudie.

Remee Jackman har over 800 sange registreret hos Koda. Nogle er genindspilninger, men fælles for dem alle er, at hvis de skal bruges til film, reklamer eller andet, så skal Remee spørges om lov og have betaling. Og det er blevet til mange penge i årenes løb.

Remee med Juice, Christina og S.O.A.P. i forbindelse med udgivelsen af julenummeret 'Let Love Be Love'.

Mens vennekredsen i dag tæller nogle af Danmarks rigeste som Hummel-ejer Christian Stadil og Jubii-stifter Martin Thorborg, og Remee har haft adresse på både Strandvejen i Whiskybæltet og i en luksusvilla på Frederiksberg, så startede hans liv et helt andet sted.

Barndommens sko blev trådt i Solrød syd for København, hvor han voksede op i en kærlig kerne-adoptivfamilie. Hans caribiske far og danske mor havde fået ham, da de var ganske unge, og da han var kun tre måneder gammel, efterlod hans biologiske mor, der var psykisk syg, ham foran en politistation.

En barsk start på livet, der dog endte godt.

»Jeg har aldrig følt, at jeg manglede noget, for jeg havde jo mine forældre (adoptivforældre, red.), og jeg havde en meget, meget dedikeret mor, så jeg har aldrig følt en mangel på den måde. Men selvfølgelig er ens dna bygget med nogle ting, når man er blevet opgivet som spæd – det har nogle naturlige påvirkninger på dig,« siger han.

Han vidste allerede fra en tidlig alder, at han var adopteret, men blev dog skånet fra at høre, at hans biologiske mor blev myrdet, da han var kun 12 år. Mordet forblev et delvist mysterium, og selv om Remee aldrig fik kontakt til sin mor, så gør det stadig ondt at tænke på hendes skæbne.

Alligevel har det aldrig været et problem for ham at snakke om sin opvækst, og han håber, at det kan gøre det nemmere for andre at tale om adoption.

Trods en tryg og kærlig barndom havde Remee, der dengang hed Mikkel Sigvard, alligevel en form for længsel. Den kom til udtryk gennem musikken.

Remee med sin syv-årige datter Kenya, som han har med modellen Mathilde Gøhler.

Som kun 15-årig fik han en pladekontrakt som rapper, og siden gik det slag i slag i musikbranchen.

Set i bakspejlet ville han gerne have haft noget rådgivning undervejs fra skolesystemet, så han var blevet bedre rustet til den forretningsmæssige del af livet som popstjerne, der i en ung alder gav ham mange penge mellem hænderne.

»Jeg ville ønske, at der dengang var mere klarhed om, at der her kunne være en seriøs karrierevej. Jeg var jo stort set den eneste, der ville være international sangskriver,« siger han og tilføjer, at der er mere fokus på den slags i Sverige grundet den store succes med Abba.

For Remee blev det i stedet learning by doing. Han startede sit eget popband Sound of Seduction, og da han blev træt af opmærksomheden, der fulgte med, begyndte han at skabe andre bands og skrive sange.

Det resulterede blandt andet i 90er-pop-succesen S.O.A.P., der bestod af de to syngende søstre Saszeline og Heidi Sørensen.

»S.O.A.P. endte med at blive signet af Simon Fuller – ham, der skabte Spice Girls – og de solgte to millioner plader og lå nummer ét mange steder i verden,« fortæller han stolt.

Derefter fulgte årene som 'X Factor'-dommer, og senest har han altså lavet en slags kunstnerisk konglomerat af kreative virksomheder, natklubber og en masse andet.

Remee på sit kreative kontor.

Hans iver efter hele tiden at skabe noget kommer fra barndommen som adopteret, mener han.

»Jeg har altid haft et enormt behov for at sætte et eller andet i gang og skabe et andet univers og skabe min egen virkelighed, fordi der måske var så meget, jeg ikke kunne stole på i den, jeg var, sådan rent privat,« siger han.

Der har været skrevet meget om hans evner som forretningsmand gennem tiden. Ikke alt har været lige positivt. Ti af de virksomheder, som han har været involveret i siden 2009, er enten blevet opløst eller tvangsopløst.

Dertil kommer, at han i en årrække have nogle knap så flatterende regnskaber, der blev tolket som bøvl med økonomien. Og senest kom hans nye natklub Museo i fokus, da politiet, dagen efter dette interview blev lavet, stormede natklubben grundet mistanke om systematisk narkosalg.

Remee blev først irriteret på politiet, da han fik ødelagt omsætningen på en af årets største julefrokostaftener. Sidenhen meldte han dog ud, at han var ked af det, men glad for, at politiet kun havde fundet tre personer med euforiserende stoffer på sig – selv om han mener, det er tre for meget. Og han har ikke lyst til at tilføje yderligere nu – ud over at han aldrig selv har taget stoffer.

»Jeg har aldrig i mit liv taget stoffer. Nogensinde. Så ville jeg slet ikke kunne været kommet så langt i musikbranchen,« siger han.

Om sine andre forretninger forklarer han, at årsagen til at hans økonomi har set dårlig ud relaterer til, da han i 2012 blev snydt af en af sine betroede medarbejdere, som skulle være holde styr på hans økonomi, men som Remee endte med at melde til politiet for underslæb på tre millioner kroner.

I 2021 faldt der dom i sagen, og den tidligere ansatte blev dømt til at betale 700.000 kroner tilbage til Remee.

Remee som 'X Factor'-dommer med Basim Moujahid.

»Jeg endte med at ryge på forsiden, som om det var mig, der var kriminel, på grund af en person, der systematisk stjal fra mig i halvandet år,« siger han og tilføjer, at han endnu ikke har fået nogen af pengene tilbage.

Samtidig kostede sagen Remee det dobbelte af de tre millioner, da han måtte optage et lån på yderligere tre millioner kroner for at kunne betale de manglende penge, der skulle være gået til Skat.

Det resulterede i, at han igennem ti år afdragede på lånet med 150.000 kroner om måneden:

»I de ti år kan du ikke købe noget. Du kan ikke købe en lejlighed. Du misser hele opsvinget af alt. Du kan ikke købe aktier, du kan ikke belåne noget. Du kan ikke gøre nogen ting i ti år, mens du ser ham gå rundt og fyre den af på natklubber og Ferrarier og Porscher og fuldstændig bare håne en,« siger han og tilføjer, at han i dag godt kan se, at det måske var lidt naivt at overlade sin økonomi til andre.

»Men jeg har aldrig været optaget af penge, og jeg hader at gå til revisormøder og sådan nogen ting« siger han. Han pointerer, at han har klaret sig godt og aldrig er gået konkurs.

»Jeg har aldrig tjent under tre millioner kroner om året,« siger han.

Hvor mange penge han egentlig er god for, har han ikke lyst til komme nærmere ind på – ligesom han ikke vil fortælle præcis, hvad han tjener på sine sange. Men et kig på regnskaberne for hans to hovedselskaber, Equation, der producerer musik, og holdingselskabet The Epiphany, der driver andre virksomheder, viser hver egenkapitaler på fire-fem millioner kroner.

Kan man kalde dig rig?

»Ikke i forhold til at købe en superyacht, men jo, jeg har penge nok. Rent kroner og øre-mæssigt, så har jeg næsten hele mit liv været ret privilegeret – fra jeg var helt ung, så jeg klager ikke,« siger han og tilføjer:

»Jeg synes, jeg er rig i livet, fordi jeg har fået lov til at lave ting, jeg elsker, og have folk, jeg elsker, i livet. Det er for mig det største privilegie overhovedet.«