De fleste regnede med, at Remee var helt færdig med X Factor, da han efter 11 sæsoner sagde farvel til programmet i 2018.

Men man skal aldrig sige aldrig, og pludseligt stod han atter engang på scenen under dette års finaleshow.

Selvom han dengang gav udtryk for, at det var fedt at være tilbage i programmet for en stund, er han fortsat helt og aldeles færdig med X Factor.

Det fortalte han, da han tirsdag aften ankom til gallapremieren på 'Once Upon a Time… in Hollywood' i Imperial i København.

»Jeg vil sige, at jeg elsker det show, og jeg savner det på sin vis også, men for at være helt ærlig, tror jeg, at den luft, jeg har fået til mine andre ting, har været rigtig vigtig for mig.«

I stedet bruger han nu al sin tid på sine to selskaber, Social Works og Arch-gruppen, og alle de projekter, der ligger herunder.

Det er naturligvis foruden den tid, han bruger på sin datter Kenya, som han har sammen med kæresten, Mathilde Gøhler.

Kenya kom til verden i 2015. To år efter friede Remee til sin modelkæreste, men her i 2019 har brylluppet endnu ikke stået.

Remee til gallapremiere i Imperial på Quentin Tarantinos Once Upon A Time... In Hollywood.

»Vi er tæt på at finde en dato. Vi har fundet en måned. I må holde øje på Instagram,« lyder det lettere kryptisk fra Remee.

Han fortæller dog, at brylluppet skal stå i udlandet.

Men heller ikke her har den mangeårige sangskriver og producer lyst til at dele yderligere detaljer.

Lidt flere detaljer deler han og kæresten dog i Kanal 5-programmet 'Remee og Mathilde'. Et program, Remee er godt tilfreds med.

Derfor skal seerne heller ikke forvente at se ham i andet lige foreløbig.

»Indtil videre er det det, vi kører med. Det er vi ret glade for.«

Han uddyber, at selvom han og Mathilde Gøhler har lukket seerne ind i deres liv, er der stadig tidspunkter, hvor han er nødt til at trække sig,

»Jeg kan ikke leve hele livet med at stå på den røde løber og få taget billeder. Jeg har altid været en blanding af introvert og ekstrovert. Udadvendt og genert på samme tid.«