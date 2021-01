'Hitmager snydt for millioner af betroet rådgiver'.

Sådan lød overskrifterne i hele landets medier tilbage i 2013, hvor et opsigtsvækkende opgør mellem sangskriveren Remee Jackman og hans daværende rådgiver og personlige assistent, Christian Hoeck, blev beskrevet.

Det var dengang Ekstra Bladet, som afslørede, at Remee havde meldt Christian Hoeck til politiet for underslæb. En anmeldelse, der blandt andet endte med at koste Christian Hoecks far, Jens Hoeck, sit job som direktør i Basisbank.

46-årige Remee har gennem årene været yderst fåmælt om den opsigtsvækkende sag, som først fik sin – foreløbigt – endelige afgørelse i 2020. Men nu taler han ud i et stort interview med Berlingske.

Remee og Christian Hoeck, Remees tidligere personlige assistent. Foto: Claus Bech / Jonas Vandall Ørtvig Vis mere Remee og Christian Hoeck, Remees tidligere personlige assistent. Foto: Claus Bech / Jonas Vandall Ørtvig

Til avisen fortæller den tidligere 'X Factor'-dommer blandt andet, at han har »kæmpet med at holde bitterheden nede i mange år«.

Sagen begynder kort efter finanskrisen, hvor Remee gerne ville have bedre styr på sin økonomi og sin skattegæld. Hitmageren valgte at hyre Christian Hoeck som rådgiver, fordi hans far, Jens Hoech, havde anbefalet ham.

Men i stedet for at få orden i Remees økonomi, misbrugte Christian Hoeck hans kreditkort og bankkonti, således at hitmagerens skatteregning voksede sig så stor, at han måtte optage et millionlån for at betale af på den.

»Til sidst gik det så op for mig, at alle de penge, jeg troede, jeg havde betalt i skat gennem halvandet år, slet ikke var blevet betalt. I stedet havde Christian brugt dem på kasinoer og klubber. Det betød, at jeg stadig sad med en stor skatteregning. Oveni kom så de mange penge, der uden mit vidende var trukket ud til hans luksusforbrug,« siger han til Berlingske og fortsætter:

»Til en start var vi begge enige om, at Christian skulle betale alle pengene tilbage. Men så vendte han pludselig på en tallerken og ville ikke længere betale pengene tilbage,« fortæller Remee Jackman, som i 2013 endte med at fyre sin rådgiver og melde ham til politiet for underslæb for tre millioner kroner.

Politiet afviste dengang at rejse straffesag, hvilket betød, at Remee Jackson selv skulle anlægge en privat erstatningssag. Det gjorde han dog først flere år senere, da han dengang ikke havde overskuddet til det, fortæller han avisen.

Men sidste år endte sagen så i byretten, hvor afgørelsen faldt ud til Remees fordel. En dom, som Christian Hoeck, der hele tiden har nægtet Remees anklager, dog har anket til landsretten.

Hoeck påstår blandt andet, at han og Remee havde en aftale om, at han blev betalt i naturalier.

»Hvis jeg skal betale beløbet (de omkring 700.000 kroner, som byrettens dom lyder på, red.), så vil det svare til, at jeg har været negativt lønnet. Det vil sige, at jeg har betalt for at arbejde der, og det mener vi jo selvfølgelig er mærkeligt,« siger Christian Hoeck til Berlingske og pointerer, at han aldrig har været hverken sigtet eller tiltalt i sagen.