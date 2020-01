Man ville ikke tro, hvad Mathildes diæt hovedsageligt består af.

Hvis man er blandt den million følgere, som Mathilde Gøhler har på Instagram, har man nok bidt mærke i hendes særdeles veldrejede krop. Der er ingen tvivl om, at de smukke model passer godt på sig selv og går op i kost og træning – eller er der?

I deres fælles tv-program afslører hendes forlovede, Remee, nemlig, at sandheden er, at Instagram slet ikke afspejler det virkelige liv for Mathilde.

»Pizza er helt klart en stor del af vores diæt – en meget vigtig del af vores diæt. Det reagerer anderledes på min krop end på Mathildes, men sådan er der så meget,« fortæller Remee i serien og fortsætter:

»Jeg tror, det ville være en dissideret bjørnetjeneste for hele ungdommen og alle Instagram-følgere, hvis Mathilde egentlig fortalte, hvad hendes diæt var, så ville vi få sådan en fuldstændig fejlernæret nation.«

»Der er ikke noget som helst der, der passer ind i en moderne, sund, øko-sporty kvindes liv, men hun ligner bare sådan en mere end nogen.«

Mathilde ligner bestemt ikke en, der spiser pizza mindst fire gange om ugen.