TV 2s version af X Factor bliver uden Remee. Det bekræfter han i en besked over for BT.

DR har sagt efter 11 sæsoner sagt farvel til X Factor, og næste år bliver tv-programmet i stedet sendt på TV 2.

Siden offentliggørelsen af dette, har rygterne om dommerne svirret.

Thomas Blachmann og Remee har i flere år været dommere i tv-programmet. Tidligere på året bekræftede Blachmann, at han rykkede med over på TV 2, da han ikke kan undvære programmet i sit liv. Men nu er det altså bekræftet, at det ikke bliver med Remee som følgesvend.

»Grunden til at jeg til sidst takkede pænt nej til X Factor 2019, var at jeg krævede det der hedder “favourite Nations” det var samme princip som da jeg kom tilbage til showet for 5 år siden, efter 3 års pause.. Det betyder bare at jeg ikke skal have mere end nogen andre, men heller ikke mindre,' skriver han og fortsætter:

»En ting er at resourcerne til at udvikle folk skal være ligeværdige, men det vigtigste for mig var værdigheden og princippet, da jeg altid investerer enormt meget af mig selv i XF og faktisk statistisk har leveret de bedste resultater i verden som dommer - jeg ville hellere end gerne solidarisk have givet differencen til Charity, det var udelukkende principielt. Jeg er faktisk ked af at jeg trak den så langt overfor både BLU & TV2 og har brugt velmenende folks tid og komprimenteret timingen for offentliggørelsen osv, men alt sker af en grund og jeg er sikker på at det nye panel bliver helt rent, friskt og super godt, det er stadig verdens bedste tv format (..Efter Shark Tank) og nu får jeg også tid til at udvikle mig lidt.«



Remee har igennem sin X Factor karriere fået et nært hold til både Thomas Blachmann, men også holdet bag hele showet.

»Jeg Kommer til at savne den tosse til Thomas og hele det fantastisk dygtige BLU team meget, det bliver sjovt at følge udefra og det bliver et kæmpe hit for TV2. Jeg har til tider følt mig så symbiotisk med X Factor at man skulle tro nogen havde uploadet formatet inde i mig.«



Remee er dog ikke færdig med at lave TV.

»Min store drøm er at lave mit eget TV format, som kun handler om det jeg elsker X Factor allermest for, nemlig det at udvikle og løfte et menneske og deres unikke talent, med alt hvad det indebærer og uden nogen der skal holde det kunstigt nede .. Det er Ikke nødvendigvis et musikalsk format, men det er det mest essentielle TV jeg kan forestille mig, og jeg glæder mig.«

TV 2 vil ikke bekræfte over for BT, at Remee stopper som dommer, men udtaler, at de ingen kommentarer har på nuværende tidspunkt.

BT har også villet stille Remee opfølgende spørgsmål, men han er endnu ikke vendt tilbage.

BT har ikke redigeret i teksten fra Remees sms.