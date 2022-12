Lyt til artiklen

I Glyngøre vil det komme som en stor, positiv overraskelse, hvis dronning Margrehte pludselig nævner Jonas Vingegaard i sin nytårstale.

Ifølge Danske Spil har rekordmange danskere i år valgt at oddse på Dronningens nytårstale, og flertallet tror, at hun enten vil sige 'Tour de France', 'Søens folk' eller Jonas Vingegaard.

»Der er ingen tvivl om, at Jonas Vingegaard cyklede sig ind i danskernes hjerter i sommer, og mange danskere forventer, at der bliver kvitteret for indsatsen i aftenens tale,« lyder det fra oddssætter hos Danske Spil Peter Emmike Rasmussen i en pressemeddelelse.

Jonas Vingegaards svigermor er som bekendt Rosa Kildahl, kendt fra tv-programmer som 'Den store bagedyst' og 'Vild med dans'.

Da B.T. lørdag spørger hende, om de hjemme i Glyngøre også har oddset på, at dronning Margrethe vil hylde Jonas Vingegaard lyder svaret: 'Nej'.

»Vi er ikke rigtig spillere på den måde i vores familie.«

Hun fortæller videre, at hun selv slet ikke havde tænkt på, at det var en mulighed, men tilføjer så:

»Hele familien ville da blive beæret, hvis hun nævner Jonas, når hun ser tilbage på 2022.«

Jonas Vingegaard, sammen med kæresten Trine Marie Hansen og datteren Frida, fejres på balkonen på Københavns Rådhus, onsdag den 27. juli 2022. Foto: Thomas Sjørup Vis mere Jonas Vingegaard, sammen med kæresten Trine Marie Hansen og datteren Frida, fejres på balkonen på Københavns Rådhus, onsdag den 27. juli 2022. Foto: Thomas Sjørup

Rosa Kildahl fortæller, at hun er meget ydmyg, når det drejer sig om Kongehuset-

»Jeg glædes over, at vi har en klog og dygtig dronning, som også interesserer sig for sporten i Danmark, da den binder befolkningen sammen om de store positive øjeblikke.«

Nytårsaften skal hun være sammen med sin mand Carsten og tre andre par herunder hendes ældste bror og svigerinde.

»Vi holder det her hos os. Vi får gourmetmad udefra og trækker i stadstøjet nu og mødes så klokken 17 til champagne og lader op til Dronningens nytårstale,« fortæller Rosa Kildahl.

Rosa Kildahl blev kendt i hele Danmark, da hun deltog i tv-programmet 'Den store bagedyst'. Foto: Byrd/Brian Bjeldbak Vis mere Rosa Kildahl blev kendt i hele Danmark, da hun deltog i tv-programmet 'Den store bagedyst'. Foto: Byrd/Brian Bjeldbak

Hos Unibet har de gennemgået alle dronning Margrethes tidligere nytårstaler, og her kommer det et nedslående fact, hvis man har sat penge på Jonas Vingegaard:

Dronningen har kun to gange i løbet af sine 50 første nytårstaler nævnt en person udenfor kongefamilien. I 1977 nævnte hun den engelske præst og digter John Donne og i 2004 H.C. Andersen.

