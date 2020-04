Tilbage i 2013 blev Reese Witherspoon og hendes mand, Jim Toth, stoppet af politiet.

Ordensmagten havde en fornemmelse af, at Toth, som kørte bilen, havde en promille, der lå højere end det tilladte.

Han var dog ikke den eneste, som havde fået for meget at drikke den dag, kan man se i en video af konfrontationen. En video, som Witherspoon i dag har åbnet op om.

Hun har nemlig fortalt i podcasten 'I Weigh with Jameela Jamil', at hun er pinlig berørt over sin opførsel den aften, hvor hun diskuterede med politiet og gjorde sig skyldig i gadeuorden.

Her ses de billeder, som blev taget af parret i forbindelse med deres anholdelse. Foto: HO

Efter at have indrømmet at hun opførte sig dumt, og at hun er flov over episoden, uddyber hun;

»Men ved du hvad. Det viser sig, at jeg trækker vejret, og jeg bløder på samme måde som andre. Jeg tager forkerte beslutninger, og jeg tager gode beslutninger. Jeg er bare et menneske.«

Sådan lyder det fra den 44-årige skuespillerinde. Og der var da især også én sætning i hendes møde med betjentene, som skabte ravage:

»Ved du, hvem jeg er?« spørger den meget ophidsede skuespillerinde betjenten, som er i gang med at arrestere hende.

Reese Witherspoon og JIm Toth ved Screen Actors Guild Awardsi januar 2020. Foto: DANNY MOLOSHOK

»Så du har ikke brug for at kende mit navn? Du finder tidsnok ud af, hvem jeg er,« lyder det videre fra kendissen.

Protesterne ser dog ikke ud til at gøre et afgørende indtryk, og Reese Witherspoon ender med at blive arresteret.

Efter episoden modsatte hun sig heller ikke anklagen imod hende, og hun valgte at betale den mindre bøde uden mere brok.

Derudover undskyldte Witherspoon senere sin opførsel den aften i april 2013.

Jim Toth kendte sig også skyldig i at have kørt med en promille, og han måtte udføre 40 timers samfundstjeneste samt tage et kursus om alkohollens konsekvenser.

Toth og Witherspoon har sammen en søn på 7 år, som hedder Tennessee.

Derudover har skuespillerinden datteren Ava på 20 år og sønnen Deacon på 16 år sammen med eksmanden Ryan Phillippe.

Jim Toth og Reese Witherspoon har været gift siden 2011.