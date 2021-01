Skuespilleren Reese Witherspoon er knust efter tabet af en kollega.

Det fortæller hun på Twitter, efter onsdagens nyhed om den blot 38-årige skuespiller Jessica Campbells dødsfald.

'Mit hjerte er knust efter at have hørt det. Det var en kæmpe fornøjelse at arbejde sammen med Jessica Campbell på 'Election'. Jeg sender al min kærlighed til Jessicas familie og kære,' skriver Reese Witherspoon.

44-årige Reese Witherspoon spillede sammen med Jessica Campbell i den Oscar-nominerede komediefilm 'Election' fra 1999.

Skuespiller Reese Witherspoon. Foto: Jean-Baptiste Lacroix Vis mere Skuespiller Reese Witherspoon. Foto: Jean-Baptiste Lacroix

Her havde Reese Witherspoon en bærende rolle som Tracy Flick, mens den dengang 16-årige Jessica Campbell spillede Tammy Metzler.

Jessica Campbell er desuden kendt fra komedieserien 'Freaks and Geeks', men har ikke spillet skuespil siden 2002. Siden har hun arbejdet med alternativ behandling.

Til TMZ fortalte hendes kusine onsdag, at dødsårsagen endnu ikke er kendt. Man afventer fortsat resultaterne fra obduktionen efter dødsfaldet, der indtraf på et badeværelsesgulv i et familiemedlems hjem i Portland, Oregon.

Jessica Campbell i 'Election'. Foto: CINETEXT BILDARCHIV Vis mere Jessica Campbell i 'Election'. Foto: CINETEXT BILDARCHIV

Forud for sin død berettede 38-årige Jessica Campbell om influenzalignende symptomer.

Hun efterlader sig en 10-årig søn, en ægtemand og flere andre familiemedlemmer, der nu har startet en indsamling for at dække udgifter til begravelse samt sønnen.