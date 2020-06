Nogle har brugt coronatiden på at forkæle sig selv ekstra med eksempelvis hjemmebag, og andre har lagt sig i selen med hjemmetræning - skuespiller Rebel Wilson hører uden tvivl til den sidste gruppe.

Nu viser hun det flotte resultat frem i et opslag på sin Instagram-profil.

I januar bekendtgjorde den 40-årige skuespiller overfor sine 7,9 millioner følgere, at hun havde dedikeret år 2020 til at være hendes 'sundheds-år'.

'Om du er nødt til at kravle hen mod dine mål, så bliv ved. Det er det hele værd, 'skrev Rebel Wilson i maj måned formentligt med henblik på at inspirere sine følgere til at hoppe med på vognen.

Even if you have to crawl towards your goals, keep going x it will be worth it. Try and give a little bit of effort each day...I know some days are frustrating as hell, you feel like giving up, you get annoyed at the lack of progress...but good things are coming your way what are your goals this year? I'll be honest with you guys - with my "Year of Health" mission I'm trying to get to 75kg's and career wise am trying to get one of my movies into production before the end of the year! Both of these things are requiring a daily effort and there's constant set backs - but I'm working hard x

Opslaget fortæller dog intet om, hvor mange kilo eller centimeter, hun har tabt indtil videre.

'The Hustle'-skuespilleren har tidligere fortalt, at hendes mål er at veje 75 kilo.

En vægttabsrejse og et mål, som hendes fans støtter hende fuldt ud i.

'Du er fantastisk. Kæmp for det,' skriver en følger til hendes Instagram-billede.

'Du ser fantastisk ud, Rebel! Du er en inspiration! Jeg er i gang med at tabe 25 kilo og skrive to eksamener. Jeg tror, du har lige har mindet mig om ikke at give op. Du kan godt!,' skriver en anden følger.

Den australske skuespiller har tidligere fortalt, at da hun spillede rollen som 'Fat Amy' i filmene 'Pitch Perfect', var det et krav, at hun ikke måtte slanke sig.

Hun skulle forblive på de 110 kilo, som hun vejede dengang, - et krav, som hun dengang viste stor forståelse for.

»Man kan jo ikke rigtig spille en karakter, der hedder ’Fat Amy’ (Fede Amy, red.) og så møde op med en kropsvægt på 60 kilo,« sagde Rebel Wilson dengang i et nyt interview til Hollywood Reporter.