Den australske skuespillerinde Rebel Wilson har stor succes på mange fronter.

Hun har været med i nogle gigantiske successer i Hollywood, er nu vært for sit eget program, og senest har hun sat sig for at tabe kilo og blive sundere - noget, der også er lykkedes for hende.

Alligevel er der ét område, hvor det ikke helt lykkes for hende, skriver engelske Independent.

'Pitch perfect'-stjernen har nemlig problemer med det modsatte køn.

Rebel Wilson er i gang med et større væhgttab, hvor hun håber i år at nå en vægt på 75 kg. (Arkivfoto) Foto: DANNY MOLOSHOK

»Jeg føler, jeg er den rareste og mest nede-på-jorden person, men man kan se i øjnene på dem (mænd, red.), at de er meget intimiderede. Og jeg ved ikke hvorfor. Tror de, jeg vil joke med dem ved Bafta-prisuddelingen?,« spørger hun retorisk, inden hun fortsætter:

»Jeg tror psykologien bag det er, at comedy er magt. Hvis du har mulighed for at få folk til at grine, så har du i det en indbygget form for magt, og nogle gange føler mænd sig ikke godt tilpas med kvinder, som har det.«

Hun fortæller i samme interview med den engelske avis, at hun selv er interesseret i sjove mænd, men at det ikke går begge veje.

Interviewet er givet i forbindelse med, at Wilson er vært for det nye tv-koncept 'LOL: Last one laughing' (den sidste, der griner, red.), hvor en gruppe komikere skal få de andre deltagere til at grine.

Vinderen får man en pengepræmie på 100.000 australske dollars, hvilket svarer til mere end 450.000 danske kroner. Rebel Wlison er både dommer og vært.