Hun er kendt for sin rolle som Fat Amy i filmene 'Pitch Perfect', og har været kontraktligt bundet til ikke at måtte tabe sig, men nu har piben fået en anden lyd.

Den 39-årige australske skuespillerinde Rebel Wilson har nemlig lovet sig selv, at 2020 bliver 'Sundhedens År'.

Det skriver hun i et opslag på Instagram, hvor hun også har delt et billede af sig i et tætsiddende sæt træningstøj. Og det tyder på, at træningstøjet allerede har været ivrigt benyttet, selvom det nye år først lige er begyndt.

I hvert fald ser den tidligere buttede skuespillerinde langt mere trimmet ud end tidligere.

Vis dette opslag på Instagram Okay so for me 2020 is going to be called “The Year of Health” - so I put on the athleisure and went out for a walk, deliberately hydrating on the couch right now and trying to avoid the sugar and junk food which is going to be hard after the holidays I’ve just had but I’m going to do it! Who’s with me in making some positive changes this year? Et opslag delt af Rebel Wilson (@rebelwilson) den 2. Jan, 2020 kl. 12.43 PST

'Okay, for mig, så bliver 2020 'Sundhedens År', så jeg tog træningstøjet på og gik mig en tur, og nu drikker jeg bevidst vand på sofaen for at undgå sukker og junkfood, hvilket bliver svært efter juledagene, men jeg bliver nødt til det,' skriver hun i opslaget.

'Hvem er med mig til at lave at positive ændringer i år?', fortsætter hun.

Og det tyder det på, at mange af hendes syv millioner følgere er, for kommentarfeltet til opslaget flyder i hvert fald over med rosende ord.

'Du ser fantastisk ud. 2020 kan bare komme. Jeg er med dig,' skriver en bruger for eksempel.

Rebel Wilson på den røde løber i oktober 2019. Foto: MARIO ANZUONI

Som nævnt tidligere i artiklen spillede Rebel Wilson karakteren Fat Amy (Fede Amy) i Pitch Perfect-filmene.

I hendes kontrakt var det derfor nedskrevet, at hun ikke måtte slanke sig, da hendes vægt som minimum skulle være 110 kilo.

Et krav, som Rebel Wilson var indforstået med.

»Man kan jo ikke rigtig spille en karakter, der hedder Fat Amy (Fede Amy, red.) og så møde op med en kropsvægt på 60 kilo,« har hun tidligere fortalt i et interview med Hollywood Reporter.

Nicole Kidman, der ligesom Rebel Wilson er fra Australien, finansierede en stor del af Rebel Wilsons uddannelse. Foto: MARIO ANZUONI

Som bonusinfo kan det fortælles, at det faktisk var Hollywood-stjernen Nicole Kidman, som var én af de første til at spotte Rebel Wilsons talent indenfor skuespillet.

Det var endda hende, der finansierede store dele af Rebel Wilsons skuespilleruddannelse, og Rebel Wilson har tidligere udtalt, at hun skylder sin 13 år ældre kollega 'en stor del' af sin karriere.

Picth Perfect 3 havde dansk premiere i januar 2018. Der er rygter om, at der kommer en fjerde film, men det er endnu ikke bekræftet fra officielt hold.

Men hvis Rebel Wilson skal medvirke, bliver det altså tilsyneladende i en tyndere udgave end i de forrige film.