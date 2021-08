Skuespilleren Rebel Wilson er blandt andet kendt for sin rolle som 'Fat Amy' i 'Pitch Perfect'-filmene.

Den rolle ville hun formentligt ikke kunne spille i dag – i så fald skulle navnet i hvert fald ændres.

Hun har nemlig gennemgået en stor forvandling det seneste år og har smidt knap 30 kilo.

Nu har hun delt et billede på det sociale medie Instagram, hvor hun åbner op om tiden som overvægtig.

»Det her er fra jeg var allermest usund,« skriver hun i billedteksten.

På billedet står hun storsmilende sammen med tennisspilleren Novak Djokovic til et velgørenhedsarrangement.

»Jeg brugte mad til at glemme mine følelser. Min far var død af et hjerteanfald, og det var sådan en sørgelig tid,« forklarer Rebel Wilson.

»Jeg havde ikke særlig høje tanker om mig selv, og satte ikke pris på mig selv, som jeg skulle have gjort. Det er interessant, at jeg stadig smiler og prøver at være aktiv på trods af, jeg var i så stor sorg.«

Nu ser hun dog tilbage på kvinden på billedet og er stolt af, hvad hun har opnået. Samtidig sender hun en hilsen til de af hendes følgere, der selv kæmper med vægten.

»Jeg føler med jer. Jeg ved, hvordan det er. Men det er aldrig for sent at forbedre sig selv og blive den bedst mulige version af sig selv. Det er ikke en konkurrence – det handler om at respektere sig selv og gøre, hvad der er bedst for DIG,« skriver hun.