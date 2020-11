Mange har fulgt med, mens skuespillerinden Rebel Wilson løbende har givet opdateringer om sit vægttab på sociale medier.

Den 40-årige 'Pitch Perfect-stjerne satte sig nemlig for at ændre sin livsstil og tabe sig for mindre end et år siden. Som mål havde hun blandet andet at komme ned på 75 kg, skriver hun på sin Instagram-profil.

Og allerede en måned inden forventet kan hun nu glæde sig over, at det lykkedes. Hun deler sin begejstring i sin story på Instagram sammen med et billede af tallet på vægten.

'Ramte mit mål med en måned igen. Selv om det ikke handler om et bestemt tal på vægten, men om at være sund, så havde jeg brug for et håndgribeligt målbart mål, og det var 75 kg.'

Rebel Wilson inden sit vægttab.

Rebel Wilson spillede karakteren Fat Amy i 'Pitch Perfect'-filmene, og det var skrevet ind i skuespillerindens kontrakt, at hun minimum skulle veje 110 kilo.

Og selvom Wilson er gået i en anden retning nu, så har hun tidligere fortalt, at hun godt kunne forstå kravet i hendes kontrakt.

»Man kan jo ikke rigtig spille en karakter, der hedder Fat Amy (Fede Amy, red.) og så møde op med en kropsvægt på 60 kilo,« har hun tidligere fortalt i et interview med Hollywood Reporter.

Et opslag delt af Rebel Wilson (@rebelwilson)

Nu lover den noget slankere stjerne, at hun vil sende live fra sin profil denne uge, hvor hun har nået sin vægt.

Her vil hun svare på spørgsmål om sit vægttab og takke alle følgere for den store støtte, hun har modtaget undervejs.