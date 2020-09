Den 37-årige realitystjerne Scott Disick føler sig forrådt, efter hans besøg på en afvænningsklinik i maj blev lækket til pressen.

Scott Disick sætter ikke navn på den person, der skulle have sladret til pressen, men i et nyt afsnit af den populære realityserie 'Keeping Up with the Kardashians' fortæller han, at han altså føler sig forrådt af Kardashian-familien.

Det skriver MSN.

»Jeg stoler ikke på nogen mere,« fortæller Scott Disick i et gruppeopkald med Kardashian-familien i det nye afsnit af 'Keeping Up with the Kardashians' og fortsætter:

»Der kunne ikke have været et større svigt.«

Det var Scott Disick ekskæreste Kourtney Kardashian, der opfordrede ham til at søge hjælp.

Efter det blev offentliggjort, at Scott Disick var kommet i behandling, fortalte hans advokat, at han søgte hjælp til at komme sig over tabet af sin mor i oktober 2013 og tabet af sin far tre måneder senere.

»I et forsøg på endelig at bearbejde den sorg og den smerte, som Scott i al hemmelighed har båret rundt på i mange år efter sin mors pludselige død samt tabet af faderen tre måneder senere, har Scott nu besluttet sig for at gå i behandling i den forgangne uge for at arbejde på sine traumer,« står der i pressemeddelelsen fra Scott Disicks advokat.

Scott Disick dannede i mange år par med den ældste Kardashian-søster, Kortney Kardashian. De havde et turbulent forhold med blandt andet utroskab.

Sammen har de tre børn: Mason på 10 år, Penelope på syv år og Reign på fem år.