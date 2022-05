Den 16-årige realitystjerne Kailia Posey er død i en alder af blot 16 år.

Det bekræfter hendes mor på Facebook.

'Jeg er tom for ord og tanker. En smuk lille pige er væk. Vær sød at give os privatliv, mens vi sørger over tabet af Kailia. Min baby for evigt,' skriver hun.

Moderen nævner ingen dødsårsag, men det ofte velinformerede kendissite TMZ mener at vide, at teenageren har været ude for en ulykke i Washington. Denne oplysning er dog ikke bekræftet.

I don’t have words or any thoughts. A beautiful baby girl is gone. Please give us privacy as we mourn the loss of Kailia. My baby forever. Slået op af Marcy Posey Gatterman i Mandag den 2. maj 2022

Kailia Posey er kendt fra realityshowet 'Toddlers and Tiaras', som fulgte en række små piger – og ikke mindst deres mødre – når de dedikerede deres liv til at køre børnene land og rige rundt i kampen for at vinde skønhedskonkurrencer.

TLC-serien kørte fra 2009 til 2013, men Kailia Posey blev udødeliggjort, da et billede fra tv-serien, hvor hun laver en nuttet grimasse til kameraet, gik viralt og blev et meme.

Siden tv-serien fastholdt Kailia Posey sin drøm om at blive skønhedsdronning, og på sine sociale medier har hun løbende holdt sine følgere orienteret om, hvordan det gik.

Så sent som i februar var hun med i kampen om at blive Miss Washington Teen USA.

Ifølge Daily Mail har Kailia Posey siden sin tid i realityshowet optrådt som akrobat i Cirque du Soleil og haft en rolle i Netflix-filmen 'Eli'.

Hun fik så sent som i sidste uge en plads på sin skoles cheerleading-hold og drømte om at blive pilot.