Den amerikanske realitystjerne Beth Chapman er død i en alder af 51 år.

Det oplyser hendes mand på Twitter.

'Klokken er 5.32 på Hawaii, det er nu, hun ville vågne for at vandre på bjerget Koko Head. Men i dag vandrede hun på trapperne til himlen,' skriver Duane Chapman og fortsætter:

'Vi elsker dig alle, Beth. Vi ses på den anden side.'

It’s 5:32 in Hawaii, this is the time she would wake up to go hike Koko Head mountain. Only today, she hiked the stairway to heaven. We all love you, Beth. See you on the other side. — Duane Dog Chapman (@DogBountyHunter) June 26, 2019

Beth og Duane Chapman er i USA kendt for realityprogrammet 'Dog the Bounty Hunter', hvor man har fulgt parrets jagt på kriminelle.

Tilbage i 2017 fik Beth Chapman konstateret strubekræft, men efter en operation blev hun senere erklæret fri for cancer. I november 2018 blev hun dog ifølge People igen opereret i halsen, og hendes mand Duane fortalte, at hun ikke havde det godt.

For nylig stod det også klart, at Beth Chapmans tilstand var ekstremt alvorlig, da det kom frem, at hun var indlagt i medicinsk koma på Hawaii's Queen Medical Center den 22. juni.

I den forbindelse bad Duane Chapman også offentligt alle om at bede en bøn for hans kone. Beth Chapman efterlader sig udover sin mand også parrets fire børn.