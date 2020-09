Livet som deltager i et realityprogram er ikke altid en dans på roser.

I hvert fald ikke for den 26-årige Luna Munk, der har været med i det populære realityprogram 'De unge mødre'.

For siden Luna Munk var med i programmet første gang, har hun efter eget udsagn oplevet massiv chikane og sågar en underretning til kommunen, der tilsyneladende var baseret på hendes optræden i programmet.

Det fortæller hun til TV 2 ØSTJYLLAND.

»Jeg er blevet indberettet til kommunen af en, som har set mig i tv, og som har dannet sig en mening om mig som mor ud fra medierne, og hvad folk skriver på Facebook. Hun skrev, at jeg slår mine børn,« lyder det fra Luna Munk til TV 2 ØSTJYLLAND.

Anklagen havde imidlertid ikke noget på sig.

Ifølge Luna Munk selv har Randers Kommune nemlig behandlet underretningen og konstateret, at hendes tre børn altså ikke mistrives.

Det er langtfra første gang, at Luna Munk er i medierne.

Umiddelbart efter hun medvirkede som deltager i De Unge Mødre, lagde hun et hudløst ærligt opslag op på sin Instagram- og Facebookside.

Med opslaget fulgte et uredigeret billede af hende selv kun iført undertøj.

Og selv om hun altså frygtede grimme kommentarer om sin krop, så overvandt hun frygten, fordi hun ønskede at sætte fokus på kvindeidealet.

»Jeg vil gerne opnå et fokus på, at vi skal væk fra et uopnåeligt ideal af, hvordan en kvindekrop skal se ud. Især fordi vi har en generation af unge mennesker, som er meget letpåvirkelige, når det gælder de sociale medier, og lige nu er det tynde, smukke kvinder, plastikoperationer og botox, man konstant får smidt i hovedet. Jeg tror, at et billede af mig er en god kontrast til netop det. For der findes også kroppe, der ikke passer ind i idealet, men som er præget af hængehud, strækmærker og overvægt. Og det er helt okay,« sagde hun til Realityportalen.

Heldigvis blev opslaget og billedet modtaget godt, og de efterfølgende dage modtog hun hovedsageligt positiv respons fra sine følgere, der bakkede hende op.