Realitystjernen Tobias Friberg har i mange år kæmpet med et alkoholmisbrug, men ikke engang en tur på psykiatrisk afdeling var nok til at få ham til at stoppe op.

Det var i stedet et forlist forhold til kæresten og familien, som for tre uger siden fik Tobias Friberg til at gå i behandling for sin alkoholafhængighed.

Det hele startede, da Tobias Friberg som 16-årig stod i kokkelære og for alvor fik øjnene op for alkohol.

I starten drejede det sig bare om et par øl i en hyggestund, men han fandt hurtigt ud af, at man også kunne tage en tår, hvis man havde en dårlig dag. Pludselig blev alkohol en fast del af Tobias Fribergs hverdag.

Tobias Friberg fortæller, at han for tre uger siden frivilligt tog på psykiatrisk afdeling i Glostrup og søgte hjælp.

»Min psyke kunne ikke holde til det længere. Jeg var konstant ked af det og vred, men jeg vidste ikke over hvad,« siger Tobias Friberg til B.T.

På afdelingen låste personalet døren efter ham, gav ham noget beroligende og lod ham overnatte til dagen efter.

Men efter udskrivelsen var han igen på gaden og fór ned i den nærmeste 7-Eleven for at købe alkohol.

I dagene efter stod den igen på intensiv druk, hvor han snildt kunne drikke en til to flasker vodka om dagen, og så kom problemerne væltende igen.

»Jeg blev uvenner med min kæreste, og jeg råbte og skreg ad min far. Jeg blev simpelthen uvenner med alle,« fortæller Tobias Friberg.

Derefter stillede han sig selv et vigtigt spørgsmål: 'Hvad har jeg egentlig tilbage?'

»Jeg var begyndt at lave for meget lort for mig selv. Jeg havde skabt en stor gæld og lånt penge og den slags. Man kan heller ikke passe et arbejde,« siger Tobias Friberg, inden han fortsætter:

»Jeg havde ingen steder at tage hen, så jeg fandt et kælderrum og sov der til dagen efter. Derefter indså jeg, at nu bliver der nødt til at ske noget.«

I dag er han tilknyttet Kompagniet i Taastrup, som er et dagtilbud for misbrugere.

Tobias Friberg tager også antabus for at afhjælpe på sin trang til alkohol, og han er så småt ved at være ovre de værste abstinenser, som har været voldsomme svedeture og rysten.

»Jeg er i behandling, og så håber jeg, at jeg kan få nogle psykologtimer også.«

Realitystjernen kan ligge antabussen på hylderne, når han i samarbejde med fagpersonalet vurderer, at han selv er i stand til at fravælge alkoholen.

»Jeg kan have et par stykker liggende, hvis en kammerat ringer og vil have mig med på druk. De er som en slags usynlig håndjern for mig,« fortæller han.

I dag er den tidligere 'Robinson'-deltager glad for, at han har lagt de våde varer på hylden, for han kan allerede mærke en forskel.

»Jeg kan eksempelvis allerede se en stor forskel på mine øjne, hud og min udstråling generelt. Jeg er også en gladere mand.«

Tobias Friberg ved, at der kan være nogle, som forsøger at negligere, at han er alkoholiker, for 'han ligger jo ikke nede på Istegade og sover og lugter af sur øl'.

Men han vil gerne gøre opmærksom på, at alkoholisme kan ramme alle, fordi det er en sygdom, som han siger.

Tobias Friberg fortæller, han så småt er ved at opbygge relationer til sin familie igen.

Han er også på talefod med ekskæresten Ida, som var den første, han rakte ud til, da han ville i behandling - han vil dog ikke kommentere, om de er kærester igen.