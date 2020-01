Efter en længerevarende depression deler 'For lækker til love'-Melanie en glædelig nyhed.

Den forhenværende ‘For lækker til love’-babe Melanie Nørskov har tidligere fortalt åbent om, at hun har gennemgået en hård periode i sit liv.

Perioden kaldte hun for et mentalt break down, hvor de negative tanker tog så meget overhånd, at hun ikke kunne samle sig sammen til noget som helst.

I sommer kunne hun fortælle, at de negative tanker havde udviklet sig til en depression, og hun besluttede sig for at dele sin rejse ud af depressionen gennem videoserien ‘Mental Health Series’ på sin Instagram for at inspirere andre til at tale mere åbent og accepterende om mentalt helbred.

Heldigvis lader det nu til, at de mørke tider for alvor er ved at vende for Melanie, der i starten af det nye år kunne tage hul på et helt nyt kapitel i sit liv.

På sin blog, som hun netop har opdateret for første gang i et halvt år, deler Melanie grunden til, at hun smiler ekstra meget for tiden.

'Jeg sidder med en vildt mærkelig følelse i kroppen (in the most amazing way though), da jeg i dag har haft sidste dag i Magasin, som de sidste 2,5 år har været min arbejdsplads – since something new is coming my way. Det er min STØRSTE drøm der er gået i opfyldelse. Det i sig selv er mega crazy, og så blev det pludselig bare meget virkeligt for mig idag, at min tid på floor i butik er slut,' skriver den begejstrede ‘For lækker til love’-babe og uddyber:

'Jeg har fået job som Digital Advocate Nordics hos Benefit Cosmetics AAAAAARG!!!!!! Det er så surreal og jeg bliver helt ked af det (again in a good way), når jeg tænker tilbage på, hvor meget jeg har kæmpet for det her, og hvordan det her år bare har været et a mine værste ever, og det så ender like this. Det her er lige et moment, jeg er nødt til at tage helt ind og virkelig takke mig selv and be proud AF. I MADE IT, I FUCKING MADE IT.'

Hårdt arbejde

På sin blog fortæller Melanie også, at hun i flere år har kæmpet for ‘catch the dream job’ inden for digital marketing, som hun erkender har været en udfordring, da hun ikke har en uddannelse inden for området.

Til Realityportalen har hun også tidligere fortalt, at hun drømmer at arbejde inden for event-og PR-branchen.

'Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at forbedre mine kompetencer indenfor faget sideløbende med mit fuldtidsjob og håbet, at dét kombineret med min egne erfaringer indenfor området, kunne gøre mig kvalificeret,' skriver hun.

Melanie begyndte på sit nye arbejde den 2. januar, og det er gået over al forventning, fortæller hun til Realityportalen.

'Jeg føler mig meget taknemmelig og glæder mig så meget til min fremtid med Benefit og mit nye adult job. Det har været hårdt at nå hertil, men det er det hele værd, og følelsen er meget overvældende, når man ved, hvor meget man har kæmpet for det. Jeg har altid sagt til mig selv, at man kan, hvad man vil, og det har jeg bevist for mig selv.'

På Instagram har realitybaben delt et billede fra sin første arbejdsdag, som hun fejrede med et pink outfit fyldt med glitter.

Se det flotte outfit herunder.

#ad I take my new role as a real life benebabe for @benefitnordics very seriously! Replacing boring black outfits w pink glitter and switching my morning coffee up with champagne in glamorous glasses. How do you like that?

