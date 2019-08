Der var for alvor drama under optagelserne til det populære realityprogram.

Optagelserne til den tredje sæson af ‘Jersey Shore: Family Vacation’ er i fuld gang, og sæsonen kommer traditionen tro til at byde på drama. Det kan man allerede nu konkludere takket være en video, som TMZ er kommet i besiddelse af.

En nysgerrig nabo fandt sin telefon frem og filmede dramaet, da en rasende Nicole ‘Snooki’ Polizzi forlod optagelserne og råbte og skreg.

'Stop med at tale til mig. Jeg skrider. Lad mig fucking være. Det var derfor, jeg ikke gad at lave det lort. Lad mig være. Jeg skrider,' kan man høre hende råbe, inden hun også får kaldt en et røvhul. 'Jeg vil hjem til mine børn. Det er der, jeg hører til. Jeg hader det lort,' fortsætter hun.

Ifølge TMZ fulgte et par medlemmer af produktionsholdet efter Snooki og tog hende med ind i en donutcafé, hvor hun kunne køle lidt ned. Efterfølgende vendte hun tilbage og genoptog optagelserne.

Snooki blev mor for tredje gang i slutningen af maj, da hun fødte sønnen Angelo. Sammen med sin mand, Jionni LaValle, har hun tre børn i alt.

Herunder kan du se klippet fra TMZ:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk