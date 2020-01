Endnu et realitypar er gået fra hinanden. De virker dog ikke til at være helt enige om grunden.

‘Ex on the Beach’-baben Tessie og kæresten Baris fra ‘Robinson Ekspeditionen’ har slået op. Det bekræfter de begge overfor Realityportalen, efter Tessie lagde en story på Instagram, der indikerede netop det.

»Det var hendes beslutning, som hun så har fortrudt,« fortæller Baris Realityportaen og uddyber:

»Tessie er en rigtig dejlig person med mange dæmoner, som jeg blev offer for. Jeg svigtede, fordi jeg troede, jeg havde overskuddet til at håndtere dem, men det havde jeg ikke. Jeg har selv gang i en masse, og det forsinkede forholdet fuldstændigt. For mig var det svært at have fuldtidsjob, fuldtidskæreste, hobby og utroskabsrygter ved siden af. Tessie slog op med mig ud af ingenting. Den her gang var jeg bare ikke klar til at starte forfra. Det blev for meget.«

Fortidens dæmoner

På Instagram er Tessie meget åben om, at hun ikke har det godt for tiden. Blandt andet skriver hun i den pågældende story, at hun har tabt sig 4 kg., fordi hun befinder sig i en stram periode, hvor hun ikke rigtig spiser noget, men bare ligger i sin seng eller sover.

Hun skriver også, at hun har tillidsproblemer, fordi flere af hendes tidligere forhold har været præget af utroskab, så hun har svært ved at træde ind i et nyt forhold. Og den detalje bekræfter Baris:

»Tessie har en masse dæmoner i bagagen, som fortæller hende, at hun skal være på vagt konstant, at ingen vil hende det bedste, og at ingen er til at stole på,« forklarer Baris og fortsætter:

»Med alt fra vold til utroskab i bagagen er det selvfølgelig svært bare at kaste sig åbenhjertet ind i nyt forhold. For mit vedkommende var jeg desværre alt for langsom til at opfatte de signaler, da det hele var så godt i starten.«

Var aldrig utro

Selvom Tessie har haft paraderne oppe, garanterer Baris, at han aldrig var hende utro. Men at spørgsmålet om utroskab alligevel skabte en kløft mellem det ellers glade par:

»Tessie og jeg skændtes faktisk aldrig. Når vi var sammen, var der ikke andet end positiv energi, glæde og latter,« forklarer han og uddyber:

»Desværre begyndte nedturen for mig ret hurtigt. Tessie var hurtig til at kalde mig utro, fordi jeg var sammen med en anden fra realityverdenen to dage efter, jeg havde mødtes med hende. Det ville jeg aldrig have gjort, hvis Tessie ikke havde skrevet til mig, at det aldrig ville blive seriøst, da hun ikke var til forhold. Hun indikerede på ingen måde interesse. Jeg er ikke utro. Jeg er loyal helt ind til benet og forventer det samme fra en partner,« slår Baris fast.

Parret har også oplevet bagsiden af at være et kendt par, når rygter om utroskab begyndte at florere på internettet:

»Jeg begyndte at blive lagt ud som et svin,« forklarer Baris Realityportalen og fortæller, at selv hans familie blev kontaktet.

»Nogle gik seriøst så langt som at lave fake profiler af mig og skrive til piger, som så tog screenshots af det. Jeg bad Tessie slette alt på Instagram af mig og holde vores forhold privat. Og selvom hun prøvede, lykkedes det ikke på grund af hendes stories på Instagram og kommentarer på Jodel. Det er ikke bare hende, der skal bebrejdes, for hun gør det ubevidst, da hun har paraderne oppe. Men hun blev ved med at fortælle offentligheden sine bekymringer, rygterne om utroskab, hvad hendes tidligere kærester har gjort. Og det er jo ikke svært at forestille sig, hvordan en historie ændrer sig, når den først er nået ud til flere tusinde mennesker.«

Elsker stadig Baris

Ifølge Tessies story på Instagram, er der ingen tvivl om, at hun har fortrudt sit valg:

'Jeg har fået det værre og værre. Jeg ved, at kun tiden kan hele, så om jeg får det bedre om en måned eller et år, må tiden vise,' skriver Tessie.

En følger spørger hende, om hun elsker Baris, og her er svaret klart:

»Ja. Spørg mig om et år, og I får samme svar.«

»Jeg får dagligt mere end hundrede beskeder fra de dejligste piger i verden, og I er bare så søde,« siger Tessie og uddyber:

»Men jeg vil til gengæld sige, at jeg ikke har brug for, at folk skriver, at jeg nok skal komme videre og finde en ny. Det er ikke noget ondt, men nej – jeg har ikke lyst til at komme videre, og jeg har ikke lyst til at finde en ny. Når man kan mærke i sin krop, at man har fundet noget, der er så specielt som det, jeg vil kalde en soulmate og en bedste ven, så er det ikke bare lige sådan at komme videre og finde en ny.«

Tessie understreger desuden, at hun sagtens kunne gå ud og være sammen med en ny, men det ville ikke få hende til at elske ‘den ene person’ mindre.

»Jeg græder, og jeg græder, og det stopper ikke. Jeg ville ikke få det bedre af at være sammen med en ny. I er de dejligste at skrive, men jeg kommer videre i mit tempo,« siger Tessie, der afslutter sin story med at skrive, at hun hellere vil kæmpe for forholdet end at komme videre.

Realityportalen har været i kontakt med Tessie og forelagt hende Baris’ grund til, at de er gået fra hinanden.

»Det er ikke den rigtige version. Langt fra,« svarer Tessie og fortsætter:

»Men jeg har ikke lyst til, at hele Danmark skal have detaljerne, fordi det gør så dybt ondt i mit hjerte i forvejen. Har fået nok omtale og nok drama, og jeg kan ikke håndtere mere«

