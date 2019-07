Realitydeltageren er tydeligt berørt af, at hendes hår falder af, og derfor beder hun andre tænke over konsekvenserne ved at presse sig selv for hårdt.

Ida Søjborg, som vi kender fra 'Love Island' og 'Mig og mine nye bryster', har for nylig startet virksomheden Passion Performance, der sælger online træningsforløb. Den virksomhed erstattede hendes cirka to måneder gamle virksomhed, FitBySojborg, hvor Ida igennem hele opstarten af den nu lukkede virksomhed samtidigt arbejdede i en børnehave og vuggestue.

Nu åbner Ida op om, at de to sideløbende job blev for meget for hende, og de mange timers arbejde endte med at give hende stress i en sådan grad, at det er gået ud over hendes hårpragt.

»Jeg arbejdede 60 timer om ugen. Jeg har skullet flytte, jeg har købt ny bil, der var så mange ting, jeg havde så mange bolde i luften, og jeg ville så gerne bare knokle med det hele, jeg knoklede virkelig også på, men det resulterer altså bare i, at man kan ende med at være mega stresset og alt det her,« fortæller Ida i en Insta-story.

»Jeg troede egentligt ikke på, at jeg kunne være stresset, fordi jeg tænkte: 'Jeg kan bare the shit, jeg er bare superwoman,' men det er man altså ikke,« slår Ida fast.

Tyndt og kort hår

Opstarten af egen virksomhed ved siden af et almindeligt job, samt de mange andre ting, der krævede Idas opmærksomhed, blev til sidst for meget. Derfor er det også en tydeligt berørt Ida, der i sin story fortæller, at hendes hår er faldet af som følge af den stressede hverdag.

»Mit hår er blevet rigtigt kort, og det er simpelthen grundet, at mit hår er blevet så tyndt – og det skete inden, jeg begyndte at gå med extensions, så det er slet ikke derfor – men det var simpelthen, fordi jeg stressede mig selv for meget og pressede for meget på,« fortæller Ida ærligt.

»Jeg er meget ked af, at jeg har fået kort hår grundet stress og ikke så meget frivilligt, det er simpelthen bare, fordi det er blevet så tyndt,« lyder det fra en berørt Ida, der dog understreger, at hun ikke længere er stresset.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk