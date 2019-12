Den tidligere ‘Paradise’-deltager Nathja Pusle Boroweic er træt af at skulle forsvare sine danske rødder, fordi hendes efternavn ikke er typisk dansk. Endnu mere træt er hun af at modtage afvisninger på sine jobansøgninger, fordi arbejdsgivere ikke tror, at hun er dansk.

'Jeg har efterhånden oplevet nogle gange, hvor at man skuer lidt til mit efternavn Boroweic, og selvom jeg er stolt af det, så er nogle arbejdsgivere desværre fordømmende,' skriver Nathja på sin blog.

Til Realityportalen fortæller hun, at hun de seneste fire måneder har søgt et fast job, og at hun i den forbindelse har oplevet at blive ringet op af en potentiel arbejdsgiver, der direkte spørger, om hun er dansk.

»Hvis nogle arbejdsgivere sidder og kigger direkte på navne i ansøgninger, og man allerede bliver frasorteret der, og der ikke bliver kigget på, hvad man egentlig indeholder, så må jeg optimere mine muligheder.«

Ubehageligt opkald gjorde udfaldet

Selvom Nathja for flere år tilbage har oplevet lignende situationer og kommentarer på baggrund af hendes udanske efternavn, så var det alligevel det seneste opkald, der fik hende til at tage beslutningen om at ændre navneattesten.

Her ringede en arbejdsgiver hende op og spurgte, om hun var dansk, til det svarede Nathja ifølge sin blog, at det er hun, og hendes rødder er danske. Men samtalen sluttede ikke der, han stillede derefter spørgsmål ved hendes efternavn, og hvor det kom fra, hvilket hun forklarede. Selvom hun efterfølgende ikke ønskede at komme til en samtale hos dem, så satte oplevelsen sig alligevel i hende.

»Jeg havde egentlig aldrig troet, at jeg skulle ændre navn, men når jeg bliver konfronteret på sådan en ubehagelig måde, måtte jeg gøre noget drastisk, og det blev så til navneændring,« fortæller Nathja til Realityportalen.

Det nye navn

Nathja er dog glad for resultatet af det nye navn, som ifølge hende selv ikke kan blive mere dansk.

»Mit navn var Nathja Pusle Borowiec, og mit nye navn er Nathja Pusle Bech Pedersen. Noget så Dansk som det overhovedet kan være.«

Nathja står stadig ved sin familie Borowiec, men har også den del familie, der hedder Bech Pedersen, som hun nu har taget for at stå bedre på jobmarkedet. Fornavnet har hun dog ikke ændret ved, og det er der en god grund til.

»Jeg er nu rimelig glad for, at mit fornavn stadig er en smule specielt, da det staves med th. Så selvom jeg hedder Bech Pedersen til efternavn, så er hele mit navn (Nathja Pusle Bech Pedersen) som helhed super fint,« synes jeg.

Nathja håber, at det nye navneskift vil give hende et job i en fart, og hun understreger, at hun er 100% dansk.

Læs hele Nathjas blogindlæg her.

