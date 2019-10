Endnu en gang betaler TV3 gennem streamingtjenesten Viafree for store kropsændringer til 'Love Island'-baben Ida.

Nu kan hele ‘Tattoo Salonen’ ses på Viafree, og blandt de spændende, kendte gæster, der kigger forbi i programmet, finder vi Ida Søjborg fra ’Love Island’. Hun er på besøg i The Old Barbershop for at få lavet sin hidtil største tatovering.

'Jeg har fået lavet en under boob-tatovering i mandala-stil, som jeg synes rammer mine bryster godt ind. Jeg elsker mandala, og jeg synes, det er meget feminint og meget detaljeret', forklarede Ida til Realityportalen efter optagelserne.

‘Love Island’-Idas nye tatovering fra ‘Tattoo Salonen’ var kun lige blevet lavet, da Realityportalen havde fornøjelsen af at tale med hende.

Her fortalte hun også, at hun længe havde set frem til at kunne få tatoveringen. For som bekendt er det ikke længe siden, at Ida fik lavet bryster – som man ligeledes kunne se på Viafree i programmet ’Mig og mine nye bryster’ – og de bryster skulle selvsagt være på plads, før de kunne indrammes med en tatovering.

Ida fik også tegnet en gammel tatovering op, da hun gæstede ‘Tattoo Salonen’.

'Jeg vidste godt, at efter jeg havde fået lavet bryster, så ville det helt klart være det næste at få lavet en under boob-tatovering, fordi jeg har ligesom ventet på det. Jeg vidste godt, at det hed bryster og så tatovering – ellers kunne man risikere, at den blev ødelagt', fortæller Ida.

Skiftede mening

Ida har en stor støtte i sin far, og det gjaldt også, da hun skulle under nålen i ‘Tattoo Salonen’.

Selv om tatoveringen under brysterne har været længe ventet, så var den faktisk ikke særlig planlagt. Ida skiftede nemlig mening om, hvad hun skulle have tatoveret i sidste øjeblik.

'I går aftes havde jeg besluttet mig for en anden tatovering, og jeg ændrede faktisk mening i nat og sendte det ind i morges og spurgte, om det her kunne lade sig gøre, griner Ida, der heldigvis fik sin vilje trods den korte frist.'

'Jeg er endt med at blive megaglad for den tatovering, jeg valgte, så det er megaimponerende, at de kunne lave om i sidste øjeblik', fortæller Ida.

I klippet i artiklen kan du få et smugkig på, da Ida tog sin far med i ‘Tattoo Salonen’. Hele afsnittet kan ses på Viafree.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk